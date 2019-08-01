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Демонически сердитый кот стал новой звездой сети (фото)
Кот по кличке Джуно, помесь гималайской и бирманской породы, стал новой звездой сети, благодаря своему «демонически» сердитому виду и постоянному выражения гнева и презрения на морде. В соцсети Instagram у Джуно есть собственный аккаунт, на который подписаны более 185 тысяч человек.
Проживающая в американском штате Нью-Джерси хозяйка кота, 21-летняя Доминик Тета, рассказывает, что на самом деле ее питомец вовсе не так сердит, как кажется. Как пишет издание Metro, девушка говорит, что Джуно любит играть сам с собой по ночам на кухне. «Мы думаем, это потому, что он бы единственным котенком в помете и привык играть сам», — говорит американка и шутит, что Джуно, наверное, съел своих братьев и сестер в утробе матери.
А еще Джуно не нравится, когда люди возле него ссорятся и спорят. Тогда он начинает беспокоиться и громко мяукать.
Популярность кота достигла уже таких высот, что уже даже налажен выпуск товаров с его изображениями. Так, по миру продаются футболки с фотографиями Джуно.
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