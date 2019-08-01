Регина Тодоренко озадачила признанием о внезапной болезни (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко — еще тот трудоголик. Она активно работала во время беременности и после рождения сына в декабре прошлого года через две недели приступила к съемкам. Небольшую паузу она сделала только во время свадьбы, которую отгуляли в Италии, и медового месяца. Сейчас Регина снимает сразу несколько авторских проектов (шоу «Пятница с Региной» и программу о детях «Регина +1»), участвует в рекламных кампаниях, выпускает собственную линию одежды и обещает удивить новой программой о путешествиях.

Но в планы энергичной Тодоренко вмешалась внезапная болезнь. Регина опубликовала Instagram фото в медицинской маске и призналась, что организм дал сбой в самый неподходящий момент.

«У меня подряд 8 съемочных дней, смены по 10−12 часов, я просто не могу себе позволить выпасть из обоймы, ведь в каждой из работ задействованы сотни людей. И если я заболею, то просто подведу кого-то на десятки тысяч долларов», — сокрушается Регина.

Она не понимает, как такое могло случиться. Ведь в последние годы она практически не болела, напротив — организм прошел жесткую закалку.

«Уже лет 10 мой иммунитет крепчайший, прошедший огонь, воду и медные трубы. Я специально как можно чаще отправляла себя в стрессовые ситуации, чтоб с каждым днем становиться устойчивой: то прыгала в ледяную воду, то в горячие источники, то ела всякую дрянь, чтоб закалить свой организм! Но даже будучи супервыносливой, на иммунитет кормящей мамы это не распространяется! Что делать? Горло режет, насморк и упадок сил», — пожаловалась телеведущая.

Подписчики в Сети в комментариях делятся с Региной своими рецептами быстрого восстановления и желают ей крепкого здоровья.

«Поправляйтесь!», «Главное здоровье», «Отдыхать надо», «Сон вам нужен и витамины», «Соленое полоскание, питье, отдых. Может ванна?», «Будьте здоровы!», «Скорого выздоровления, берегите себя!» — пишут подписчики.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым и маленьким сыном Мишей отдохнули в Греции. Телеведущая не упустила возможности похвастаться роскошной фигурой в купальнике.

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