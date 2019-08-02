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Украина

Все туристы ушли на обед: появились свежие фото пустующих пляжей Крыма

14:14 2 августа 2019 392
пляж в Саках
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились очередные доказательства провала туристического сезона в оккупированном Крыму. Фото сакских пляжей в Twitter опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«Все обедают. Саки&Хорлы (знаете такой курорт?)», — написала блогер.

На снимках виден полупустой пляж. Немного людей купаются в море, несмотря на прекрасную погоду. Пустынна набережная и прибрежные кафешки.

Похожая ситуация и на пляже в Щелкино.

А так выглядит пляж в Николаевке, что в 20 минутах езды от Симферополя.

Недавно «ФАКТЫ» публиковали летние фото, сделанные на пустующей Арабатской стрелке со стороны оккупированного Россией Крыма. А также показывали полупустые пляжи Судака.

Отметим, сегодня отдых в оккупированном Крыму обходится дороже, чем в Турции или Египте, а сервис оставляет желать лучшего. Состоятельные россияне предпочитают посещать курорты Франции, Испании, Италии, США, Германии и Турции.

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