25.32 / 25.64 27.98 / 28.50
Киев: +15
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом массово задерживаются поезда: названа причина

2:10 3 августа 2019 10
Поезд
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь с пятницы на субботу начались массовые задержки пассажирских поездов, которые должны прибывать на Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Об этом сообщает ТСН.

Уточняется, то пассажиры выкладывают фото табло с расписанием прибытия поездов, где напротив половины указано, что они задерживаются.

При этом время задержки, согласно информации на табло — два с половиной часа.

В администрации Центрального вокзала информационному ресурсу подтвердили, что задержки есть — поезда не едут с фастовского направления. О причине дежурная оператор не знал.

В то же время источники телеканала сообщили, что в районе станции Кожанка (участок Фастов-Казатин) с рельсов сошел грузовой поезд. Обошлось без жертв. Движение поездов там заблокировано.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 июля из-за дорожно-транспортного происшествия, которое совершил водитель легкового автомобиля, в пути задерживался скоростной поезд Интерсити + № 743 рейсом «Киев-Львов». Инцидент произошел на переезде перегона «Всадница — Новоград-Волынский».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер