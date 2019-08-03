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Под Киевом массово задерживаются поезда: названа причина
В ночь с пятницы на субботу начались массовые задержки пассажирских поездов, которые должны прибывать на Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Об этом сообщает ТСН.
Уточняется, то пассажиры выкладывают фото табло с расписанием прибытия поездов, где напротив половины указано, что они задерживаются.
При этом время задержки, согласно информации на табло — два с половиной часа.
В администрации Центрального вокзала информационному ресурсу подтвердили, что задержки есть — поезда не едут с фастовского направления. О причине дежурная оператор не знал.
В то же время источники телеканала сообщили, что в районе станции Кожанка (участок Фастов-Казатин) с рельсов сошел грузовой поезд. Обошлось без жертв. Движение поездов там заблокировано.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 июля из-за дорожно-транспортного происшествия, которое совершил водитель легкового автомобиля, в пути задерживался скоростной поезд Интерсити + № 743 рейсом «Киев-Львов». Инцидент произошел на переезде перегона «Всадница — Новоград-Волынский».
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