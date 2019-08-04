Выбросила ребенка в чемодане: горе-мать объяснила причину своего зверского поступка (видео)

Общество и люди

Женщине, которая выбросила тело своего ребенка в чемодане, еще не объявили подозрение. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Черновицкой области Диана Козлова.

«Женщину, которая выбросила тело своего трехлетнего сына в чемодане, нашли в Хмельницкой области. Ее опознала женщина в общественном транспорте и позвонила в полицию», — сообщил заместитель начальника следственного управления ГУНП в Черновицкой области Демьян Голянский.

Пилявская сказала, что вечером 25 июня ее сыну стало плохо — повысилась температура. Женщина по своему усмотрению дала лекарства и уснула. После полуночи у ребенка начались судороги, пока женщина искала лекарства, ребенок умер. Анна Пилявская испугалась, что ее обвинят в ненадлежащем отношении к ребенку, поместила тело в чемодан и вывезла.

Все это время она скрывалась у знакомых. О том, знали ли они, что женщину разыскивают — неизвестно.

На данный момент, Анну Пилявскую отпустили из отделения полиции. Сейчас ей инкриминируют только кражу — она украла деньги и ружье у своего отца еще до того, как выбросила тело сына в чемодане. 5 августа женщине должны избрать меру пресечения.

Как писали «ФАКТЫ», 28 июня в Черновцах возле гипермаркета «Метро» прохожие нашли чемодан с телом ребенка. Впоследствии установили, что это тело мальчика в возрасте до трех лет.

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