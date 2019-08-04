Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров провел отпуск без жены, но в компании другой женщины (фото)

Телеведущий и автор проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, который в июне 2019 года тайно женился на украинской модели Александре Кучеренко, опубликовал в Instagram фото со своего отпуска в Испании, на котором он запечатлен вместе с братом и сестрой.

«Сегодня перед возвращением домой погоняли по Барселоне с братом @kol_yan и сестрой @komarova_angelina на электросамокатах. Тема давно известная, уже активно используется более, чем в сотне городов мира, но я опробовал впервые. Понравилось невероятно. Будь у нас велодорожки и плавные, нормальные съезды с бровок — я бы с удовольствием на такой штуковине летом ездил на работу по Киеву, как это делают многие европейцы. Скачал приложение, нашел на карте ближайший самокат, взял, доехал, куда тебе надо, прямо там запарковал и оставил. Очень фаново, экологично и удобно», — написал он.

Телеведущий пожалел, что в Украине пока не представляется возможным езда на таких самокатах.

«Увы, мы к такому сервису пока не готовы. По дорогам общего пользования — никак. Опасно. Так что ждем велодорожки!» — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Дмитрий Комаров показал свои забавные детские фото. Он посвятил их Дню фотографа, который отмечали 12 июля. На снимках кроха Дима держит в руках свой первый фотоаппарат, который и определил его будущую профессию.

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