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В двух ДТП на Буковине пострадали пять человек, в том числе ребенок
В Черновицкой области на выходных произошло два ДТП, в результате которых пострадали пять человек, среди них 8-летняя девочка. Об этом сообщили в Национальной полиции области.
В частности, в результате опрокидывания микроавтобуса на объездной дороге в селе Острица Новоселицкого района травмировалась 8-летняя пассажирка, она получила закрытый перелом лучевой кости.
«На месте происшествия следственно-оперативная группа Новоселицкого отделения полиции установила, что 41-летний житель Кицманского района двигался на автомобиле Mercedes Benz Sprinter со стороны села Магала в направлении Черновцов. Не справившись с управлением, водитель допустил выезд микроавтобуса за пределы дороги с последующим опрокидыванием», — сообщили в полиции.
Кроме водителя, в автомобиле находились еще трое пассажиров, двое из них — малолетние жители Черновцов.
Еще одна авария произошла в Черновцах, где во время столкновения автомобилей Nissan Juke и Daewoo Lanos телесные повреждения получили четыре человека.
«19-летняя водитель автомобиля Nissan во время совершения поворота не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем такси Daewoo Lanos под управлением 45-летнего жителя Сторожинецкого района. В результате аварии травмирован водитель легковушки и трое его пассажирок в возрасте 41−42 года. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу», — рассказали в полиции.
По указанным фактам аварий следователи начали уголовные производства по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 4 августа, в Николаевской области столкнулись Skoda Octavia и Opel Vectra. Водитель автомобиля Opel Vectra от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, пассажирки обоих транспортных средств с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.
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