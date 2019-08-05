"Критиковать легко": у Зеленского отличились новым выпадом в адрес журналистов

Украина

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который займет пост спикера в новом созыве Верховной Рады, раскритиковал работу украинских СМИ. Как известно, на днях глава Офиса президента Андрей Богдан публично заявил, что команде Владимира Зеленского для общения с обществом не нужны СМИ, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Разумков же в интервью российскому изданию «Коммерсант», отвечая на вопрос о критическом отношении журналистов из-за тренинга будущих «слуг народа» в Трускавце, дословно сказал: «Очень легко критиковать, особенно когда ты ничего не делаешь».

Журналист в свою очередь подчеркнул, что новая власть ничего не успела сделать в плане реформ.

«Мы уже успели. Мы уже делаем. Мы не просто критикуем, а уже делаем. Не стесняемся показать, что в чем-то не до конца разбираемся, и готовы оперативно получить эти знания», — сказал Разумков. Затем он продолжил расхваливать недельный тренинг для будущих депутатов, отмечая, что человек не может знать всего. Впрочем, до конца непонятно, что именно успела сделать новая власть, в чем так сильно пытался убедить своего собеседника лидер партии «Слуга народа».

Как известно, в конце прошлой недели разразился громкий скандал вокруг известия о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Дело в том, что об этом сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на источник в ОП. В самом Офисе президента официально эту информацию не комментировали, называя слухами.

Более того, в сеть даже слили странное заявление Богдана. На следующий день, когда оказалось, что глава ОП остается на своем месте, журналисты раскритиковали команду Зеленского за такие «приколы». В частности, журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских призналась, что фото заявления Богдана ей лично «слил» чиновник из Офиса президента. Позже другие журналисты рассказали, что информацию им предоставил заместитель Богдана Кирилл Тимошенко. После шумихи в прессе Зеленский заявил, что вся команда президента написала заявления об увольнении, однако не объяснил, зачем Офису президента понадобилось подставлять СМИ с таким «вбросом».

Журналист Валерий Калныш объяснил войну команды Зеленского против СМИ признаками диктатуры и рассказал, почему окружению президента это выгодно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter