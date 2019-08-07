Шоу-бизнес

Молодая жена Комарова показала стройные ножки и грудь в прозрачном платье (фото)

Молодая жена телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова, обладательница титула «Мисс Украина» Александра Кучеренко снялась в откровенной фотосессии. Красотка стала лицом рекламной кампании известного украинского дизайнера Андре Тана Atelier Andre Tan. Александра продемонстрировала довольно откровенные полупрозрачные платья, подчеркивающие грудь и длинные ноги.

В коллекции также представлены оригинального кроя наряды, брючные костюмы, одежда из денима, атласное платье плиссе и платья-пиджаки, расшитые камнями Swarovski.

Автором фотосета стала известный фотограф Соня Плакидюк. Съемки проходили на севере Италии в столице стиля и моды — Милане.

Как говорит Андре Тан, его коллекция подойдет смелым и стильным девушкам, которые хотят сиять ярче, чем звезды и не боятся показать свою сексуальность и женственность.

Напомним, Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров долго скрывали свой роман. Об их отношениях стало известно только после тайной свадьбы в Израиле.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Дмитрий Комаров провел отпуск без жены, но в компании другой женщины.

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