Реалии "ДНР": в банкоматах Донецка нет денег

Украина

Об отсутствии денег в банкоматах на оккупированной территории Донбасса пишут возмущенные жители в местных пабликах, сообщил блогер из Донецка под ником hochudomoy.

Все чаще объявления о том, что нет вожделенной налички («национальной валютой» «ДНР» и «ЛНР» являются российский рубль), появляются на окошках касс банков и на банкоматах. В то время как руководство «молодой республики» тратит астрономические суммы на «фестивали молодежи», и прожекты типа «международных спартакиад».

Читайте также: Не доживет до сентября: в Донецке заговорили о ликвидации Пушилина

«Обернется ли отсутствие денег в банкоматах народными волнениями — большой вопрос. Ведь у нас любое недовольство быстро пресекают. Но сказать, что люди возмущены, — не сказать ничего. Иногда им приходится ждать часами, пока приедут бравые парни и зарядят банкомат. И ведь никто не удосуживается сообщить, во сколько подвезут деньги и подвезут ли. Мы же для „властей“ — мусор под ногами», — прокомментировала «ФАКТАМ» дончанка Анна (фамилию назвать не можем).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть насмешила татуировка боевика «ДНР» на весь живот.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter