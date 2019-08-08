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Реалии "ДНР": в банкоматах Донецка нет денег
Об отсутствии денег в банкоматах на оккупированной территории Донбасса пишут возмущенные жители в местных пабликах, сообщил блогер из Донецка под ником hochudomoy.
Все чаще объявления о том, что нет вожделенной налички («национальной валютой» «ДНР» и «ЛНР» являются российский рубль), появляются на окошках касс банков и на банкоматах. В то время как руководство «молодой республики» тратит астрономические суммы на «фестивали молодежи», и прожекты типа «международных спартакиад».
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«Обернется ли отсутствие денег в банкоматах народными волнениями — большой вопрос. Ведь у нас любое недовольство быстро пресекают. Но сказать, что люди возмущены, — не сказать ничего. Иногда им приходится ждать часами, пока приедут бравые парни и зарядят банкомат. И ведь никто не удосуживается сообщить, во сколько подвезут деньги и подвезут ли. Мы же для „властей“ — мусор под ногами», — прокомментировала «ФАКТАМ» дончанка Анна (фамилию назвать не можем).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть насмешила татуировка боевика «ДНР» на весь живот.
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