25.21 / 25.54 28.16 / 28.64
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Реалии "ДНР": в банкоматах Донецка нет денег

8:24 8 августа 2019 144
банкомат в Донецке
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Об отсутствии денег в банкоматах на оккупированной территории Донбасса пишут возмущенные жители в местных пабликах, сообщил блогер из Донецка под ником hochudomoy.

Все чаще объявления о том, что нет вожделенной налички («национальной валютой» «ДНР» и «ЛНР» являются российский рубль), появляются на окошках касс банков и на банкоматах. В то время как руководство «молодой республики» тратит астрономические суммы на «фестивали молодежи», и прожекты типа «международных спартакиад».

Читайте также: Не доживет до сентября: в Донецке заговорили о ликвидации Пушилина

«Обернется ли отсутствие денег в банкоматах народными волнениями — большой вопрос. Ведь у нас любое недовольство быстро пресекают. Но сказать, что люди возмущены, — не сказать ничего. Иногда им приходится ждать часами, пока приедут бравые парни и зарядят банкомат. И ведь никто не удосуживается сообщить, во сколько подвезут деньги и подвезут ли. Мы же для „властей“ — мусор под ногами», — прокомментировала «ФАКТАМ» дончанка Анна (фамилию назвать не можем).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть насмешила татуировка боевика «ДНР» на весь живот.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер