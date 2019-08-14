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Между принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой существует особая связь (фото)
Между старшими детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма существует особая связь. Принц Джордж и принцесса Шарлотта, которые недавно оба отличились во время благотворительной парусной регаты, практически все время проводят вдвоем, и они очень близки.
Как сообщил инсайдер журналу People, шестилетний Джордж и его четырехлетняя сестра привыкли полагаться только друг на друга. Поскольку встречаться и играть с другими детьми, которые не являются членами королевской семьи, как утверждает источник, может быть «довольно сложно».
Джордж и Шарлотта, у которых не слишком большая разница в возрасте, отлично ладят между собой и прекрасно дополняют друг друга. При том, что характеры у них совершенно разные. Джордж, которому в будущем предстоит стать королем, более сдержанный и спокойный. Шарлотта — более раскованная и общительная.
Вскоре брат и сестра станут еще ближе друг к другу. Шарлотта в восторге от того, что пойдет осенью в ту же «школу для больших» Thomas Battersea, где уже учится Джордж.
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