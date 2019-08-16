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Украина

Несправедливо осужденный Виталий Маркив отмечает 30-летие в итальянской тюрьме

12:52 16 августа 2019 48
Виталий Маркив
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 16 августа исполнилось 30 лет нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого в Италии несправедливо приговорили к 24 годам заключения.

Украинца, воевавшего на Донбассе, суд присяжных признал виновным в причастности к гибели в 2014 году итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, а также в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона. Такое решение суд города Павия принял несмотря на то, что прокуроры просили для воина 17 лет, а адвокаты настаивали на его невиновности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поддержку Виталия Маркива выступили бойцы батальона имени Героя Украины генерала Кульчицкого Национальной гвардии Украины, заявив, что они — тоже Маркив.

Известно, что апелляцию на приговор нацгвардейцу будет рассматривать Апелляционный суд Милана.

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