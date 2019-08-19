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Ушла от Анджелины Джоли? 13-летнюю Шайло заметили с вещами на улице (фото)
Готовящаяся к смене пола 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло была замечена на улице Лос-Анджелеса без своих звездных родителей. Папарацци застали девочку на улице в гордом одиночестве, пишет iReactor со ссылкой на The Gal Post.
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Издание отмечает, что считающая себя парнем Шайло была одета в соответствующий наряд: она была в темных бриджах, толстовке с капюшоном и пуховой жилетке. Образ девочка дополнила мужскими кроссовками.
При этом дочь Джоли и Питта выглядела потерянной. Она нервно оглядывалась по сторонам и ежилась от холода.
Так как Шайло несла с собой тяжелые вещи, журналисты предположили, что она, возможно, решила съехать от матери и перебраться к родителям отца.
Как известно, недавно Шайло заявила Анджелине о своем решении, и тем самым расстроила актрису. Спустя несколько дней после этого Джоли заметили в ресторане. Актриса выглядела грустной и задумчивой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», скоро еще один ребенок покинет дом Анджелины. Ее приемный сын Мэддокс поступил в престижный университет в Сеуле. Парень собирается отправиться на учебу в Южную Корею.
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