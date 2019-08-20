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Культура и искусство

В Москве срочно госпитализирован знаменитый кинорежиссер

7:50 20 августа 2019 216
захаров
Инф. «ФАКТОВ»

Известный кино- и театральный режиссер Марк Захаров попал в реанимацию. Сейчас он находится в Москве в одной из клиник в тяжелом состоянии.

85-летний режиссер попал к врачам, жалуясь на трудности с дыханием, появившуюся одышку. По данным Telegram-канала 360tv, у Захарова диагностировали двустороннее воспаление легких.

Также выяснилось, что недомогание Захаров чувствовал уже несколько дней, но к врачам обратился только после появления опасных симптомов. Сейчас состояние режиссера стабилизировалось.

Напомним, ранее Марк Захаров перенес сложную операцию на суставе. Врачи обнаружили у режиссера большую трещину в кости. Операция была выполнена в Германии.

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