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Вместо тряпок "ДНР" над Донбассом неожиданно подняли российские флаги: что происходит (видео)
В четверг, 22 августа, в городах на оккупированных территориях Донбасса вместо флагов «Л\ДНР» на флагштоках подняли флаги России.
В сеть выложили видео, снятое в Донецке. Автор видео утверждает, что российский триколор поднят на флагштоке вместо висевшего там ранее флага «ДНР».
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Видимо, «руководство» псевдореспублик, не теряющее надежды на вхождение территорий в состав России, что последняя делать не спешит, таким образом решило отреагировать на День флага РФ, который отмечается 22 августа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», киевлянин, побывавший в оккупированном Донецке у родственницы, охарактеризовал сложившуюся в городе ситуацию как «беспредел и атмосфера безысходности».
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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...