25.07 / 25.31 27.69 / 28.15
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Вместо тряпок "ДНР" над Донбассом неожиданно подняли российские флаги: что происходит (видео)

9:14 22 августа 2019 273
Флаг России в Донецке
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 22 августа, в городах на оккупированных территориях Донбасса вместо флагов «Л\ДНР» на флагштоках подняли флаги России.

В сеть выложили видео, снятое в Донецке. Автор видео утверждает, что российский триколор поднят на флагштоке вместо висевшего там ранее флага «ДНР».

Читайте также: «Мы хотим жить, как… Ватикан»: жители Донбасса рассказали об ожиданиях от Зеленского

Читайте также: В центре оккупированного Донецка неизвестные вывесили украинский флаг (фото, видео)

Видимо, «руководство» псевдореспублик, не теряющее надежды на вхождение территорий в состав России, что последняя делать не спешит, таким образом решило отреагировать на День флага РФ, который отмечается 22 августа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», киевлянин, побывавший в оккупированном Донецке у родственницы, охарактеризовал сложившуюся в городе ситуацию как «беспредел и атмосфера безысходности».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер