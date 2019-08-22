Будут продавать Киеву? На Донбассе заговорили об увеличении добычи угля

Украина

На подконтрольной пророссийским боевикам территории Донецкой области начались работы по увеличению добычи угля. В частности, об этом пишут местные жители в соцсетях. Речь идет о том, что местные «власти» и собственники шахт наконец занялись откачкой вод из затопленных шахт. Как известно, после оккупации Донбасса оборудование из ряда шахт было вывезено в Россию, а многие шахты попросту закрыли, не занимаясь вопросом водоотвода. Таким образом, уровень воды поднялся и регион оказался на грани экологической катастрофы.

Спустя несколько месяцев после победы на выборах Владимира Зеленского на подконтрольных боевикам «ДНР» территориях заговорили о возможности прямых поставок угля официальному Киеву. Как известно, Украина не покупает уголь и другие товары с оккупированных территорий.

Впрочем, недавно появилась информация о том, что Украина в недостаточном объеме резервирует уголь на склады. Таким образом, уголь для предприятий теплокоммунэнерго может закончиться еще до наступления зимы. Об этом, в частности, говорили на совещании у президента.

Отметим, что о подготовке поставок угля с Донбасса в интервью «ФАКТАМ» рассказал бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Безсмертный. По его словам, есть ряд людей, которые были причастных к энергетическим «схемам» на Донбасса, а сейчас у них есть прямой доступ в Офис президента.

«Известно, что в начале лета, проводя совещание на одном из угольных объединений на оккупированной территории, один из фигурантов призвал: «Давайте увеличивать добычу угля. Мы нашли в Киеве «калитку…» Я сейчас вижу, что эта «калитка» начала работать. Не знаю, хватит ли воли и силы духа у президента и нового правительства закрыть ее», — говорит Безсмертный.

Он подчеркнул, что реализация подобного сценария будет для Украины дорогой в пропасть.

Как сообщали «ФАКТЫ», после прихода к власти Владимир Зеленский дважды общался с президентом РФ Владимиром Путиным. При том, во второй раз это было после смертельного обстрела позиций ВСУ со стороны боевиков на Донбасса. Тогда Зеленский призвал Путина повлиять на «ту сторону», что вызвало гневную реакцию в украинском обществе. Дело в том, что Украина на протяжении пяти лет собирала доказательства российского присутствия на Донбассе и причастности Кремля к войне на востоке Украины, а риторика нового президента фактически меняет позицию официального Киева. Более того, на днях Зеленский поддержал идею вернуть Россию в G8, что так же вызвало волну негодования в соцсетях.

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