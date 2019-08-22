Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

При дифтерии боль в горле бывает незначительной, но человек не может глотать

Все громче врачи говорят об угрозе дифтерии. Хотя в Украине пока регистрируются единичные случаи заболевания, многие медики с тревогой вспоминают 90-е годы, когда за шесть лет погибло около 700 людей. Но человеку свойственно верить в лучшее. Начинает болеть горло — рассасывает лечебные леденцы, брызгает спреем или по старинке полощет содовым раствором.

— Даже с незначительной болью в горле лучше обратиться к врачу, чтобы не пропустить дифтерию, — советует инфекционист, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — Признаки этой опасной инфекции напоминают ангину: боль в горле, отек слизистой рта и глотки, осиплость голоса, повышение температуры. Миндалины покрыты сероватым налетом — дифтерийной пленкой, которая трудно снимается, вызывая кровоточивость слизистой.

— Как отличить дифтерию от ангины?

— Чтобы уточнить диагноз, у пациента берут мазок из зева на дифтерию. Обычно при ангине горло красное, с отечной воспаленной слизистой, увеличенные миндалины, высокая температура, но общее самочувствие все же легче, чем при дифтерии. Эта инфекция нередко протекает со стертыми симптомами: боль в горле слабо выражена, температура едва достигает 37,2—37,3 градуса. Но из-за стремительного нарастания интоксикации человек чувствует себя крайне плохо, не может глотать — дифтерийная пленка перекрывает горло. А токсин, попадая в кровь, поражает сердце, нервную систему, почки.

— Почему дифтерия проявляется смазанными симптомами?

— Человек, сделавший прививку, перенесет болезнь в слабой форме или даже без симптомов. Но такой больной может быть опасен, особенно для тех, кто еще не привился.

— В теплое время года могут беспокоить боль в животе, тошнота и рвота, понос. Как понять, что эти симптомы — результат отравления нитратами, содержащимися в арбузе?

— Ошибки при самолечении неизбежны. Только врач может определить, чем вызваны симптомы: отравлением (пищевой интоксикацией), возникшим из-за нитратов или ядохимикатов, токсикоинфекцией (в организм попадает опасная бактерия, вырабатывающая токсины) или пищевой инфекцией, когда желудочно-кишечный тракт атакует вирус.

Чем опасна дифтерия? Как от нее защититься? Что поможет справиться с пищевым отравлением самостоятельно и когда нужно обращаться к врачу? На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 27 августа, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист кандидат медицинских наук Юрий Александрович Жигарев. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 5 сентября

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине начинается масштабная кампания по вакцинированию взрослого населения от дифтерии и столбняка. Тем временем медики озвучили тревожные данные о росте уровня заболеваемости корью.

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