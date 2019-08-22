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Скоро к боевикам Донбасса прибудет огромное пополнение
Новость сообщил в Facebook известный волонтер Тимофей Златкин. Коренной дончанин, проживающий сейчас в Киеве, прекрасно осведомлен о том, что происходит на малой родине. Он написал очень кратко: «Цифра дня: 28 тысяч подлежит увольнению в связи с закрытием шахт на оккупированной территории. Пополнение грядет у боевиков».
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Как известно, в последнее воскресенье августа на Донбассе отмечают самый главный праздник года — День шахтера. СМИ так называемых «Л/ДНР» переполнены сообщениями о якобы добытых сверхплановых тоннах «черного золота», главари недореспублик благодарят горняков за доблестный труд
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 22 августа на флагштоках в городах на оккупированных территориях Донбасса подняли триколоры — так в «Л/ДНР» отмечают день российского флага.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!