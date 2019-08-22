Скоро к боевикам Донбасса прибудет огромное пополнение

Украина

Новость сообщил в Facebook известный волонтер Тимофей Златкин. Коренной дончанин, проживающий сейчас в Киеве, прекрасно осведомлен о том, что происходит на малой родине. Он написал очень кратко: «Цифра дня: 28 тысяч подлежит увольнению в связи с закрытием шахт на оккупированной территории. Пополнение грядет у боевиков».

Читайте также: Будут продавать Киеву? На Донбассе заговорили об увеличении добычи угля

Как известно, в последнее воскресенье августа на Донбассе отмечают самый главный праздник года — День шахтера. СМИ так называемых «Л/ДНР» переполнены сообщениями о якобы добытых сверхплановых тоннах «черного золота», главари недореспублик благодарят горняков за доблестный труд и т. д. На самом деле реалии от телекартинки очень отличаются. Шахтеры и их жены в соцсетях на чем свет клянут «власть», которая платит мизерную зарплату, да и ту частями, не обеспечивает безопасность труда и пр. А тут еще грядущее сокращение. Словом, сделали подарок работягам…

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 22 августа на флагштоках в городах на оккупированных территориях Донбасса подняли триколоры — так в «Л/ДНР» отмечают день российского флага.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter