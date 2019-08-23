Шоу-бизнес

Майли Сайрус опровергла обвинения в измене мужу и заверила, что всегда будет его любить

Певица Майли Сайрус, которая рассталась со своим мужем-актером Лиамом Хемсвортом, категорически опровергла слухи о том, что изменяла супругу. «Я могу признать много вещей, но отказываюсь признавать, что мой брак завершился из-за измены», — написала 26-летняя звезда в соцсети Twitter. Майли подчеркнула, что ей «нечего скрывать» и что измена — это «преступление, которого она не совершала». Хотя в молодости она позволяла себе измены партнерам, она всегда была верна мужу.

Сайрус вспомнила о грехах своей юности — кутежах, экспериментах с наркотиками, эпатажных выходках. Она признала, что снималась голой, в 17 упустила выгодный рекламный контракт из-за того, что курила кальян, что ее лишили права озвучивать персонаж в мультфильме «Отель в Трансильвании» («Монстры на каникулах») из-за того, что она купила Лиаму торт в форме пениса и облизала его.

«Можете считать меня сквернословящей деревенщиной, но я не лгунья. Я могу с гордостью сказать, что со временем я изменилась», — утверждает Сайрус. Она повзрослела и приняла решение оставить свою прошлую жизнь позади и сейчас чувствует себя здоровее и счастливее, чем когда-либо.

Она также заявила, что все еще любит и всегда будет любить Лиама.

22 августа Хемсворт официально подал документы на развод — спустя 11 дней после того, как пара объявила о своем разрыве. По сообщениям в прессе, Сайрус была «разочарована» этим его шагом.

Сообщения о том, что Хемсворт бросил Майли из-за того, что она изменила ему с 30-летней Кэйтлин Картер, появились после того, как женщин засняли целующимися на пляже в Италии. Однако друзья Майли утверждали, что это было уже после того, как супруги приняли решение разойтись. И вообще говорили, что между Майли и Кэйтлин нет ничего серьезного — девушки просто развлекаются, поскольку обе недавно разорвали предыдущие отношения.

Однако, похоже, что лесбийский роман Сайрус набирает обороты. Ранее, как писали «ФАКТЫ», они с Кэйтлин шокировали посетителей клуба в Лос-Анджелесе, практически занявшись сексом на публике.

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