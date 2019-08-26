Украина

Нельзя даже в Россию и Луганск: Пушилин запретил "чиновникам" покидать "ДНР"

26 августа главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин издал «указ», которым утвердил «порядок согласования отдельными категориями должностных лиц выезда за пределы республики».

Теперь «руководители республиканских органов исполнительной власти и их замы», «руководители государственных органов и их замы» должны выезжать из «ДНР» только по согласованию с самим Пушилиным. Кроме случаев, когда он их сам куда-нибудь пошлет.

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Если какой-нибудь «министр» захочет поехать к теще в Луганск или Антрацит, он должен подать заявление Пушилину, где перечислит: «сведения о целях отъезда, его дате и продолжительности». «А то взяли моду в СБУ сбегать, понимаешь», — прокомментировал блогер, пишущий под ником Necro Mancer. А внимательные читатели заметили, что в перечне «лишенцев» почему-то нет сотрудников «администрации главаря ДНР».

Еще Пушилин своим «указом» создал комиссию по вопросам помилования. В нее вошли такие персонажи, как «начальник отдела защиты конституционных прав граждан государственно-правового управления» (оказывается, есть и такой отдел. — Авт)., «заведующий сектором международного права МИД» и представитель «МГБ ДНР».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевик Сергей Здрылюк («Абвер»), вместе с Игорем Стрелковым захватывавший Славянск в 2014 году, решил податься в Крыму в депутаты от КПРФ.

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