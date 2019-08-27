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Попа, как у Ким: Леся Никитюк похвасталась пышными формами (фото)

19:33 27 августа 2019 117
Леся Никитюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Леся Никитюк, удивившая ранее забавным фото «после ринопластики», отправилась на заслуженный отдых. Она большой семейной компанией, вместе с мамой, кумой и друзьями отправилась в отпуск. Леся остановила свой выбор на элитной гостинице в Бодруме (Турция).

Прилетев на место, Никитюк поспешила похвастаться красивыми морскими видами и роскошной двухэтажной виллой с личным бассейном, а также персональным помощником.

«Граждане, проживающие на виллах лакшери-шмакшери, поприветствуйте новых соседей. Леся Ивановна ворвалась в ВИП-класс! А шо, могу себе позволить! Столько пахать! Да, ребятушки, так выглядит отдых в правильном отеле», — похвасталась Леся.

Ознакомившись с апартаментами, Леся засобиралась на пляж. Она продемонстрировала свой 50-й купальник — цветастый бикини, выгодно подчеркивающий ее фигуру.

Но этого Лесе показалось не достаточно, и она решила усовершенствовать свои формы с помощью приложения, которое делает талию тоньше, а бедра — пышнее, рисует фигуру, как у мировой знаменитости Ким Кардашьян.

«Наконец-то отдых! С какой фигурой пойти на пляж?» — поинтересовалась Леся у поклонников.

«Попа как у Ким»,"Леся Кардашьян и новые морские приключения!", «Ким Кардашьян по-украински», «Со своей лучше», — пишут под фото комментаторы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Ани Лорак сверкнула пышной грудью.

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