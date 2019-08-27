- 20:27 «Гульчатай, прикрой личико»: сеть ужаснуло фото нового памятника «зеленому человечку» в Крыму
- 20:17 Стиляга: Ирина Билык удивила ультрамодным нарядом
- 20:11 Девятая жертва пожара в одесском отеле «Токио Стар» до сих пор не опознана
- 20:09 Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака
- 20:00 В аэропорту «Киев» задержали топ-чиновницу времен Януковича
- 19:55 В Киеве наглые воровки ограбили иностранца и напали на полицейских
- 19:35 Иловайский котел: названы уточненные цифры потерь украинской армии
- 19:34 Классический фашизм: пропагандист Кремля сделал откровенное признание о «ДНР»
- 19:33 Попа, как у Ким: Леся Никитюк похвасталась пышными формами
- 19:15 День ангела Марии: красивые поздравления и открытки
- 19:10 Путин сделал громкое заявление о начале поставок газа по «Турецкому потоку» в обход Украины
- 19:07 Где смотреть онлайн «Заря» — «Эспаньол»: расписание трансляций поединка Лиги Европы
Попа, как у Ким: Леся Никитюк похвасталась пышными формами (фото)
Известная телеведущая Леся Никитюк, удивившая ранее забавным фото «после ринопластики», отправилась на заслуженный отдых. Она большой семейной компанией, вместе с мамой, кумой и друзьями отправилась в отпуск. Леся остановила свой выбор на элитной гостинице в Бодруме (Турция).
Прилетев на место, Никитюк поспешила похвастаться красивыми морскими видами и роскошной двухэтажной виллой с личным бассейном, а также персональным помощником.
«Граждане, проживающие на виллах лакшери-шмакшери, поприветствуйте новых соседей. Леся Ивановна ворвалась в ВИП-класс! А шо, могу себе позволить! Столько пахать! Да, ребятушки, так выглядит отдых в правильном отеле», — похвасталась Леся.
Ознакомившись с апартаментами, Леся засобиралась на пляж. Она продемонстрировала свой 50-й купальник — цветастый бикини, выгодно подчеркивающий ее фигуру.
Но этого Лесе показалось не достаточно, и она решила усовершенствовать свои формы с помощью приложения, которое делает талию тоньше, а бедра — пышнее, рисует фигуру, как у мировой знаменитости Ким Кардашьян.
«Наконец-то отдых! С какой фигурой пойти на пляж?» — поинтересовалась Леся у поклонников.
«Попа как у Ким»,"Леся Кардашьян и новые морские приключения!", «Ким Кардашьян по-украински», «Со своей лучше», — пишут под фото комментаторы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Ани Лорак сверкнула пышной грудью.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...