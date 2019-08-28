Успение Пресвятой Богородицы 2019: короткие поздравления, смс и открытки

Общество и люди

В среду, 28 августа, христиане восточного обряда отмечают один из самых больших богородичных праздников — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот праздник народ называет еще Первой Пречистой.

«Факты» сделали для вас подборку коротких поздравлений и открыток, которые вы можете отправить родным и друзьям.

Богородица святая,

Всех от горя защити

И, грехи нам забывая,

Все оплошности прости.

Вот чудный день Успенья

Я хочу вам пожелать

Веры, счастья и прощенья

И родных оберегать!



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Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сбережет от слёз! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!

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В праздник Успения Пресвятой Богородицы желаю целомудрия и благоразумия, милости сердца и доброты души, светлой надежды и крепкой веры. Цени и береги своих близких, свою семью, своё счастье, забывай всё плохое и радуйся каждому новому дню.

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Пусть Богородица Святая

В твой дом достаток принесет,

Чтоб жизнь была прекрасней рая

Без бед и всяческих забот!

Желаю мира и всех благ,

Любви и сказочных чудес!

Пускай хранит твой каждый шаг

Господь Всевидящий с небес!



***

В Успение Богородицы

Примите поздравления,

Желаю веры крепкой,

Надежды и смирения.

Пускай вас Богоматерь

От горестей хранит,

А путь к добру и свету

Пусть будет вам открыт.

Также предлагаем вам посмотреть еще одну подборку поздравлений.



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