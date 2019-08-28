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Успение Пресвятой Богородицы 2019: короткие поздравления, смс и открытки
В среду, 28 августа, христиане восточного обряда отмечают один из самых больших богородичных праздников — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот праздник народ называет еще Первой Пречистой.
«Факты» сделали для вас подборку коротких поздравлений и открыток, которые вы можете отправить родным и друзьям.
Богородица святая,
Всех от горя защити
И, грехи нам забывая,
Все оплошности прости.
Вот чудный день Успенья
Я хочу вам пожелать
Веры, счастья и прощенья
И родных оберегать!
***
Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сбережет от слёз! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!
***
В праздник Успения Пресвятой Богородицы желаю целомудрия и благоразумия, милости сердца и доброты души, светлой надежды и крепкой веры. Цени и береги своих близких, свою семью, своё счастье, забывай всё плохое и радуйся каждому новому дню.
***
Пусть Богородица Святая
В твой дом достаток принесет,
Чтоб жизнь была прекрасней рая
Без бед и всяческих забот!
Желаю мира и всех благ,
Любви и сказочных чудес!
Пускай хранит твой каждый шаг
Господь Всевидящий с небес!
***
В Успение Богородицы
Примите поздравления,
Желаю веры крепкой,
Надежды и смирения.
Пускай вас Богоматерь
От горестей хранит,
А путь к добру и свету
Пусть будет вам открыт.
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