Раздобрел на "гуманитарке": главарь "ДНР" Пушилин очень поправился

Украина

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин за время своего «правления» очень растолстел. Бывший МММ-щик и раньше-то не отличался хорошей физической формой и атлетическим сложением, а сейчас набирает вес просто на глазах.

28 августа на площадь возле бывшей облгосадминистрации в оккупированном Донецке (теперь это «дом правительства») согнали массовку — провести митинг и присвоить площади перед зданием имя ликвидированного ровно год назад террориста Захарченко.

Пушилин выступил перед челядью с дежурной речью о «подвигах» своего предшественника. Однако народ больше отреагировал не на пафос, «лидера», а на его внешний вид.

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В местных пабликах сразу же начали комментировать снимки «Пушка». «Растолстел на российской гуманитарке», «эк его разнесло», «жиробас», «жрет небось все подряд», «мозг тоже заплыл».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Донецке из-за ошибки хирургов умер подросток, а его мать повесилась.

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