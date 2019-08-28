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- 11:59 Раздобрел на "гуманитарке": главарь "ДНР" Пушилин очень поправился
Раздобрел на "гуманитарке": главарь "ДНР" Пушилин очень поправился
Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин за время своего «правления» очень растолстел. Бывший МММ-щик и раньше-то не отличался хорошей физической формой и атлетическим сложением, а сейчас набирает вес просто на глазах.
28 августа на площадь возле бывшей облгосадминистрации в оккупированном Донецке (теперь это «дом правительства») согнали массовку — провести митинг и присвоить площади перед зданием имя ликвидированного ровно год назад террориста Захарченко.
Пушилин выступил перед челядью с дежурной речью о «подвигах» своего предшественника. Однако народ больше отреагировал не на пафос, «лидера», а на его внешний вид.
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В местных пабликах сразу же начали комментировать снимки «Пушка». «Растолстел на российской гуманитарке», «эк его разнесло», «жиробас», «жрет небось все подряд», «мозг тоже заплыл».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Донецке из-за ошибки хирургов умер подросток, а его мать повесилась.
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Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»