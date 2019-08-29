- 10:36 Полный список депутатов Верховной Рады девятого созыва
- 10:32 Компания молодежи разбилась в ночном ДТП под Винницей: есть погибшие
- 10:28 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 10:10 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов: известны возможные соперники «Шахтера»
- 10:09 В Дрогобыче начались задержания по делу об обрушении дома
- 10:09 В Украине хотят существенно изменить правила поступления в вузы: что предлагают
- 10:07 «Подзывает, как собаку»: соцсети возмутились обращением Трампа с женой Меланией
- 10:03 Линейку к 1 сентября перенесли: когда в Украине отмечают День знаний
- 09:56 Ореховый Спас 2019: поздравления с праздником и открытки
- 09:47 Онлайн-трансляция первого заседания Верховной Рады девятого созыва
- 09:42 Черное новолуние 30 августа: что оно означает и как себя вести
- 09:36 В киевском метро масштабный сбой: что произошло
Собрались поздравить "Гули": полиция накрыла сходку криминальных "авторитетов" (фото)
В сеть выложили фото полицейской операции на базе отдыха в Хмельницкой области, где собрались уголовные авторитеты, чтобы отметить день рождения «вора в законе» по кличке «Гули».
«Криминальное „сообщество“ в разных странах мира гуляло в честь дня рождения „вора в законе“ по кличке „Гули“, который в последнее время вынужден „путешествовать“ по разным странам — Турция, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты. В нашей стране его сторонники собрались на базе отдыха в Хмельницкой области, но что-то у них пошло не так», — пишет на своей страничке в соцсетях первый замначальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, опубликовавший фотографии с «торжества».
Читайте также: Недопустимый поступок: Лоту Гули впервые позволил избить «вора в законе»
Под этим постом у Абрьськина поинтересовались, с какой целью правоохранители наведались «в гости» к уголовным «авторитетам» и был ли кто-то задержан. «Во всех странах мира такие мероприятия полиция проводит с одной целью — превенция. Главная цель — недопущение совершения тяжких преступлений, изъятие оружие, розыск преступников», — ответил первый замначальника Нацполиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области полиция сорвала очередную сходку «воров в законе», которые собрались в Бахмуте для обсуждения «рабочих вопросов» и кандидатуры «смотрящего» за Старобельским СИЗО. Руководил сходкой гражданин Турции, уроженец Азербайджана, который приехал в Украину в качестве посланника от «вора в законе» Лоту Гули.
Ранее Вячеслав Аброськин сообщал, что в Украине постоянно проживает 15 «воров в законе», 12 из которых — долларовые миллионеры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»