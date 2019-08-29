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Собрались поздравить "Гули": полиция накрыла сходку криминальных "авторитетов" (фото)

9:02 29 августа 2019 687
Полиция задержала криминальных авторитетов
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили фото полицейской операции на базе отдыха в Хмельницкой области, где собрались уголовные авторитеты, чтобы отметить день рождения «вора в законе» по кличке «Гули».

«Криминальное „сообщество“ в разных странах мира гуляло в честь дня рождения „вора в законе“ по кличке „Гули“, который в последнее время вынужден „путешествовать“ по разным странам — Турция, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты. В нашей стране его сторонники собрались на базе отдыха в Хмельницкой области, но что-то у них пошло не так», — пишет на своей страничке в соцсетях первый замначальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, опубликовавший фотографии с «торжества».

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Под этим постом у Абрьськина поинтересовались, с какой целью правоохранители наведались «в гости» к уголовным «авторитетам» и был ли кто-то задержан. «Во всех странах мира такие мероприятия полиция проводит с одной целью — превенция. Главная цель — недопущение совершения тяжких преступлений, изъятие оружие, розыск преступников», — ответил первый замначальника Нацполиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области полиция сорвала очередную сходку «воров в законе», которые собрались в Бахмуте для обсуждения «рабочих вопросов» и кандидатуры «смотрящего» за Старобельским СИЗО. Руководил сходкой гражданин Турции, уроженец Азербайджана, который приехал в Украину в качестве посланника от «вора в законе» Лоту Гули.

Ранее Вячеслав Аброськин сообщал, что в Украине постоянно проживает 15 «воров в законе», 12 из которых — долларовые миллионеры.

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