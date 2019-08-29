Украина

В Украине сделали громкое заявление по обмену с Россией и назвали возможную дату

Украинские политузники, удерживаемые в России, могут вернуться в Украину в пятницу, 30 августа. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил заместитель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз.

«По моей информации, есть предположения, что обмен запланирован на пятницу. Но это не про Россию, чтобы говорить утвердительно. Все стоит „на рельсах“, но могут возникнуть нюансы», — сказал Чийгоз, отметив, что сам был в такой ситуации, когда могут возникать обстоятельства, которые скорректируют любые планы

Нардеп добавил, что, по его информации, Олег Сенцов находится в Лефортово еще со вчерашнего дня.

Однако Сенцова не меняют на главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского и добавил, что Вышинский вообще не в списках на обмен.

О том, что российские власти могут нарушить договоренности об обмене в Facebook пишет и корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, работающий в Москве.

По его словам, сейчас Кремль ставит вопрос так: обмен может состояться, но часть людей, по которым была договоренность, Россия уже отдавать не хочет.

«Вчера хотела, а сегодня уже нет. На кону не только судьба людей, россиян и украинцев. Здесь еще удар по репутации и рейтингу президента Владимира Зеленского. Если обмен сорвется, значит Зе прогнулся с Вышинским, а в ответ ничего не получил», — пишет Цимбалюк.



«Будем все же надеется на лучшее и исходить из того, что домой вернутся в том числе те, кого обвинили в РФ по статьям „терроризм“», — добавляет он.

Напомним, 28 августа подозреваемого в госизмене главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского выпустили из СИЗО. Вышинский подписал документы, подтверждающие его согласие на участие в обмене с Россией.

Ранее президент Зеленский предлагал провести выдачу России Вышинского в обмен на политзаключенного Олега Сенцова. Как сообщали «ФАКТЫ», обмен может произойти в формате 35 на 35.

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