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Отречение не спасло: отказавшегося от «титула» вора хотят отправить за решетку по «путинскому» закону
Грузинский «вор в законе» Ираклий Джабуа (Ираклий Ростовский), ранее задержанный и размещенный в Московский Центр временного содержания иностранных граждан, стал фигурантом уголовного дела по «путинской статье», ст. 210.1 УК РФ. Об этом пишет PrimeCrime.
Как известно, статья применяется в случает занятия криминальным авторитетом высшего положения в преступной иерархии и наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет и штрафом в 5 млн рублей.
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В случае с Джабуа российским СМИ стало известно, что «путинский закон» может быть применен к нему, несмотря на то, что еще пять лет назад, в 2014 году он отказался от своего титула.
Тогда инцидент привлек внимание необычностью обстановки, в которой было сделано заявление. Так Джабуа заявил об отказе от титула, держа во рту ствол, а позже стало известно, что экс-«вор в законе» был сильно покалечен.
После чего в СМИ попали данные, что Джабуа не отказался от звания сам, а был вынужден это сделать в ходе расправы, которую учинил над ним еще один криминальный авторитет грузинского происхождения — «вор в законе» Мераб Мзарелуа.
Поэтому правоохранители намерены поставить под сомнение его «отречение» и переквалифицировать его дело об ответственности за мошенничество и грабежи по указанной выше статье 210.1 УК РФ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», криминальный авторитет Лоту Гули нарушил негласные договоренности в воровском сообществе, позволив своим людям избить «вора в законе».
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