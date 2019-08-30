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В РФ умер генерал, лично сломавший 130 “воров в законе”
Двадцать пятого августа в городе Ульяновске (РФ) на 91-м году жизни скончался Василий Снырцев — генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом пишет РИА Новости.
Агентство отмечает, что офицер был известен железным характером и прославился тем, что создал печально известную в преступном мире колонию «Белый лебедь».
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Сейчас это легендарное исправительное учреждение используется для содержания пожизненно осужденных, иначе говоря — самых страшных преступников страны.
Однако изначально «Белый лебедь» работал ради иной цели: «ломать» авторитетов и воров в законе. Под руководством Снырцева колония со своей задачей справлялась прекрасно. За десять лет через нее прошли пять тысяч бандитов; после отсидки многие бывшие уголовники «выходили в тираж», а порядка 130 матерых законников, побывавших здесь, добровольно отказались от титула — для воровского сообщества это весьма внушительная цифра.
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Источники во ФСИН отмечают, что Василий Снырцев и до «Белого лебедя», где проработал десять лет, демонстрировал жесткое отношение к ворам и умение разбираться с ними. Так, в 1953 году во время службы на Колыме он принял участие в подавлении страшного лагерного бунта, устроенного «вором в законе» по кличке Хищник, безжалостным убийцей-рецидивистом. Уже находясь в отставке, генерал не прекращал вести активный образ жизни, занимался общественной работой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Лоту Гули накануне своего дня рождения вернул титул вора в законе раскоронованному авторитету.
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