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«Звонят прямо из Турции»: «вор в законе» Гули обложил данью бизнесменов Урала
В российском городе Екатеринбурге в азербайджанской диаспоре произошел грандиозный скандал: из-за утечки телефонных номеров известных на Урале предпринимателей многим из них стали поступать звонки: неизвестные злоумышленники предлагают коммерсантам «восстановить отчисления» в пользу известного криминального авторитета Надира Салифова по кличке Гули, несмотря на то, что он живет в Турции. Об этом пишут «Аргументы и факты».
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«Звонят напрямую из Турции, представляются либо братом Надира — Намиком, либо от него. Объясняют, что должен начать снова платить как раньше, когда отчисления шли [убитому в 2016 году вору в законе] Ровшану Ленкоранскому. Угрожают прислать людей для разговора, и присылают. Известно, что у одного из бизнесменов таким образом забрали 10 000 долларов и автомобиль, еще один — отдал 15 000 долларов. Таковы „налоговые“ ставки», — цитирует издание осведомленный источник.
Он подчеркнул, что «вор в законе» Гули пытается подмять под себя земляков, которые занимаются бизнесом по продаже овощей и фруктов.
Издание напоминает, что подобный рэкет уже имел место на Урале ранее. По информации правоохранителей, ранее банда «из-под Ровшана» в течение нескольких лет орудовала в Нижнем Тагиле, а затем была ликвидирована.
Ситуация повторяется и сейчас, только на этот раз «крышу» стремится взять на себя Гули со своими «боевиками», которые уже приехали на Урал и, по некоторым данным, обосновались на складе у одного из представителей диаспоры.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лоту Гули нарушил негласное «воровское» правило и впервые позволил избить «вора в законе».
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