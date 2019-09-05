Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

На заметку дачникам: что делать, если в глаза попал раствор удобрения или препарат от вредителей

У дачников и жителей села — горячая пора. Нужно собрать выращенный урожай, подготовить сад и огород к зиме. При работе на участке нередко страдают глаза: в них попадает много пыли, иногда — раствор с удобрениями или препарат для защиты от вредителей. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие продукты помогают сохранить зрение, а какие вредны для глаз.

— Часто человек обращается за помощью спустя три — семь дней после поражения глаза, — рассказывает заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская. — Пострадавший жалуется, что глаз покраснел и начал болеть, либо, что стал хуже видеть. Недооценивать тяжесть травмы опасно! За время, когда человек надеется, что «само пройдет», могут развиться осложнения: воспаление роговицы (кератит) и даже язва роговицы, воспаление всех внутренних структур глаза (эндофтальмит). Эти заболевания не только снижают остроту зрения, но и могут привести к потере самого глаза.

— Что можно сделать до обращения к врачу?

— Главное — тщательно промыть глаз проточной водой, причем не менее 20—30 минут. Если под рукой есть глазные капли, содержащие гиалуроновую кислоту, закапать, чтобы помочь лучшему восстановлению эпителия. И сразу же — к врачу: ожог может осложниться развитием инфекционного процесса. Также не следует медлить с обращением к специалисту, если в глаз попало инородное тело, например малюсенькая щепка, когда человек колол дрова. Пострадавший поморгал — и вроде бы все прошло. Но из-за проникающего ранения можно реально потерять зрение.

— Начался учебный год. Нужно ли проверить зрение школьнику?

— Обязательно! И делать это надо хотя бы раз в год. Особенно важно следить за зрением младших школьников, у которых глаз продолжает расти. Из-за повышенной зрительной нагрузки зрение может ухудшиться уже в течение полугода, поэтому важно ограничивать время пребывания за компьютером, планшетом или с мобильным телефоном. Ученики первых-вторых классов не должны сидеть перед экраном больше 15—20 минут. Очень хорошо для зрения, если ребенок ежедневно не менее двух часов бегает, прыгает, играет в подвижные игры на свежем воздухе.

Нужно ли пытаться самому вытянуть из глаза инородное тело? Чем опасно для зрения долгое пребывание в неподвижной позе со склоненной головой? Что поможет сохранить зрение школьнику? Как справиться с сухостью глаза? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 9 сентября, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит офтальмолог доктор медицинских наук, профессор Оксана Петровна Витовская. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 19 сентября

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рекомендации известного офтальмолога Сергея Рыкова, как сохранить зрение тем, кто много времени проводит за компьютером.

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