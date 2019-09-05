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Валентина Гафта парализовало после инсульта

11:59 5 сентября 2019 338
Гафт
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Легендарного советского и российского актера Валентина Гафта, который недавно перенес инсульт, частично парализовало.

Об этом сообщает Telegram-канал 112, уточняя, что актера, возможно, скоро прооперируют.

«Состояние актера остается тяжелым, его частично парализовало, кроме этого, у него возникли проблемы и потребовалась консультация главного уролога, возможно, ему потребуется хирургическая процедура», — говорится в сообщении канала.

Сейчас 83-летный актер проходит реабилитацию в одной из ведомственных клиник.

Напомним, что ранее жена Гафта Ольга Остроумова отменила его выступления. По слухам, она также запретила друзьям актера приходить к нему в больницу.

Также напомним, что Валентин Гафт страдает от болезни Паркинсона. Ранее он заявлял, что вынужден соглашаться на участие в разных шоу, чтобы заработать на лекарства.

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