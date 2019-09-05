Гороскоп здоровья: в четверг берегитесь травм, а в среду придерживайтесь разгрузочной диеты

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Прогноз самочувствия на 5—11 сентября
ЧЕТВЕРГ. Берегите нервы! Повышается вероятность травм. Хорошее время для лечения заболеваний бронхов и легких. Может ухудшаться состояние у страдающих заболеваниями желчного пузыря и печени, особенно уязвимы представители Стрельца и Рыб. Следует отказаться от употребления жирной пищи. Надо беречься гипертоникам и сердечникам. В первую очередь это касается тех, кто родился под знаками Льва и Скорпиона. Полезны рыба и морепродукты, любые овощи и фрукты.
ПЯТНИЦА. Ослаблен позвоночник, особенно у представителей Весов и Козерога. Уязвимы печень и желчный пузырь. Возможны ухудшения у страдающих заболеваниями суставов и костей. Хорошее время для лечения желудочно-кишечных недугов, что стоит взять на заметку представителям Льва и Скорпиона. Лучше налегать на овощи и фрукты, кисломолочные продукты.
СУББОТА. Рекомендуется посетить косметический салон, что стоит взять на заметку представителям Весов и Козерога. Могут обостряться заболевания суставов. Ослаблены печень и желчный пузырь. Представителям Тельца, Девы и Скорпиона показано лечение недугов желудочно-кишечного тракта. Полезны упражнения для ног. Включите в меню яблоки, творог, орехи.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ. Стоит сходить в бассейн, сауну. Возможны ухудшения у людей, страдающих неврозами. Следует беречь глаза. Если нет противопоказаний, можно посидеть на диете или поголодать. Рекомендуются процедуры закаливания, что стоит взять на заметку представителям Льва и Водолея. Налегайте на кисломолочные продукты, фрукты.
ПОНЕДЕЛЬНИК. Возможно обострение у тех, кто страдает варикозным расширением вен, геморроем. Ослаблена нервная система, особенно у представителей Стрельца и Водолея. Стоит сходить в сауну или русскую баню. Хорошее время для лечения заболеваний сердца, что можно взять на заметку представителям Льва. Лучше ограничивать жирную и острую пищу.
ВТОРНИК. Может ухудшаться самочувствие у людей, страдающих заболеваниями печени. Ослаблена нервная система, особенно у представителей Стрельца и Водолея. Уязвимы аллергики и астматики. Рекомендуются процедуры, способствующие очищению кишечника. Ешьте орехи, сыр, сладкие фрукты, мед.
СРЕДА. Важно беречь ноги, особенно представителям Стрельца и Рыб. Старайтесь больше отдыхать. Рекомендуется начинать избавляться от вредных привычек. Возможны ухудшения у аллергиков, астматиков. Следует беречься людям, страдающим заболеваниями бронхов, легких. Можно посидеть на разгрузочной диете.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!