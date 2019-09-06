Здоровье и медицина

Аллергическую сыпь у грудничка может вызвать не только пища, но также пыль и бытовая химия

«Надпись „гипоаллергенный“ на упаковке стирального порошка не уберегает ребенка от аллергии»

Мамы 1980 — начала 1990-х годов помнят, как педиатры предупреждали: пеленки и подгузники лучше стирать детским мылом — оно не вызывает у крохи аллергии. Сегодня большой выбор памперсов, стиральных порошков, предназначенных специально для детей, детской косметики. Но почему же так много родителей жалуются на то, что кожа малышей страдает от раздражения, воспаления, высыпаний и зуда?

— Надпись «гипоаллергенный» на упаковке стирального порошка отнюдь не уберегает ребенка от аллергической реакции, — рассказывает детский дерматолог филиала № 6 Консультативно-диагностического центра Шевченковского района г. Киева Алексей Шматков. — Поэтому пользоваться любым новым порошком желательно с осторожностью. Если возникает раздражение кожи — искать более подходящий вариант. Важно стирать таким порошком не только детские, но и вещи взрослых членов семьи. Малыш часто оказывается в постели родителей, мама и папа обнимают его, прижимая к своей футболке или халату, из-за чего тоже бывает реакция на коже. Конечно, лучше ограничить или даже исключить использование ополаскивателей, кондиционеров, усилителей приятного запаха: это не обязательный элемент стирки.

— У многих грудничков на щечках заметны красноватые шершавые пятна, которые раньше назывались диатезом, а теперь атопическим дерматитом. Почему заболевание встречается так часто?

— Оно возникает под влиянием нескольких факторов: генетического нарушения барьерной функции кожи (риск развития атопического дерматита у ребенка, родители которого имеют аллергические заболевания, гораздо выше), снижения иммунитета. Играют роль и внешние причины. У нас плохая экология, некачественные продукты с химическими добавками, люди активно используют бытовую химию. Поэтому у детей возрастает предрасположенность к высыпаниям на коже.

— Разве чистота в доме не важна?

— Чистота, но не стерильные условия, которые пытаются создать многие мамы в доме. А иммунную систему важно тренировать. Это не значит, что ребенок должен быть по уши в грязи. Но вытирать все в доме и вымывать до идеального блеска не надо, ведь стерильность достигается уничтожением всех бактерий, в том числе и непатогенных. Доказано: если с ними нет контакта, то иммунитет менее эффективно отвечает и на патогенные бактерии, и на аллергены. После уменьшения количества нормальной микрофлоры кожи ее место занимает золотистый стафилококк, который обнаруживается у 90 процентов больных атопическим дерматитом.

— Стоит использовать антибактериальное мыло?

— Как можно реже. Можно вымыть очень испачкавшегося ребенка с таким мылом, но постоянно использовать не надо. В норме на коже есть бактерии, которые выполняют защитную функцию: не дают проникнуть патогенным микробам. Пользуясь антибактериальным мылом, мы убиваем все бактерии. Это дает больше шансов для присоединения патогенной флоры.

«Подушка должна быть без натурального пуха и перьев»

— Из-за чего чаще всего возникает атопический дерматит?

— Если существует предрасположенность, то организм может обостренно реагировать на любое вещество. Чаще реакцию вызывают пища (особенно с эмульгаторами, консервантами, ароматизаторами), бытовая химия, контакт с синтетической, шерстяной одеждой, домашняя пыль, плесень, пыльца растений. Имеет значение контакт с табачным дымом и выхлопными газами. Если у ребенка есть аллергия, в доме желательно убрать ковры и мягкие игрушки, книги. Подушка должна быть без натурального пуха и перьев. Также следует ограничить контакты с животными, особенно котами.

Важно знать, что реакция возникает не столько на шерсть, как на слюну, эпителий животного. Кроме дерматита, у детей могут появиться другие аллергические заболевания: аллергический ринит, бронхиальная астма.

— Чтобы уточнить диагноз, вы назначаете специальные анализы или направляете деток к аллергологу?

— При необходимости назначаю анализы, но с оговоркой: они не всегда показательные. Во-первых, со многими аллергенами ребенок не контактировал, во-вторых, у малышей иммунный ответ еще не такой выраженный, поэтому анализ не всегда информативный. На некоторые вещества нельзя сделать анализ, например, на стиральный порошок, в котором очень много компонентов.

Чтобы быстрее выявить аллерген, родители должны быть наблюдательными. Для определения чувствительности к пище нужно вести специальный пищевой дневник, отмечая реакцию на съеденное. Это может делать мама или ребенок. Однако строгие и длительные диеты применять не стоит. Важно отслеживать, как кожа ребенка реагирует на все, с чем соприкасается: синтетическую или шерстяную одежду, ярко окрашенные пластиковые или сделанные из синтетической ткани игрушки, особенно если малыш тянет их в рот.

— Как уменьшить зуд?

— Врач назначит средства, увлажняющие и смягчающие кожу (эмоленты).

— С возрастом аллергия может пройти?

— У большинства детей высыпания постепенно уменьшаются либо исчезают вообще. Организм адаптируется к аллергенам, которые его окружают, постепенно привыкает к ним, а иммунная система созревает, становится более тренированной.

— Что еще опасно для детской кожи?

— У некоторых детей может быть реакция на металлы (чаще всего на никель, хром, цинк), которые вызывают дерматит, соприкасаясь с кожей. Из них делают пряжки ремней, пуговицы на поясе джинсов, браслеты часов, наушники. У меня был пациент-подросток, у которого за ушами воспалялась кожа. Я не мог понять, отчего повторяется такая реакция, пока ребенок не пришел ко мне в наушниках: металлическая дужка и вызывала контактный дерматит. Поэтому желательно избегать контакта кожи с любым металлическим предметом.

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