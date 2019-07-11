Здоровье и медицина

Каждый пятый украинец страдает от непереносимости глютена: в каких продуктах есть этот опасный белок

Читательница из Запорожья Наталия С. написала письмо на электронный адрес [email protected]: «Эндокринолог направил моего сына (6 лет) на анализы, которые выявили непереносимость глютена. Врач сказал, что нужно избегать употребления изделий из пшеничной, ржаной и ячменной муки. Что это за болезнь?»

«Специальная диета вводится на три-девять месяцев»

— Сегодня количество людей, которые плохо переносят глютен (это белок, или клейковина, злаковых растений — пшеницы, ржи, ячменя), увеличилось, — объясняет диетолог, терапевт Института геронтологии НАМН Украины Юлия Поворознюк. — Конечно, улучшилась диагностика, многие врачи уже знают об этом нарушении. И если обращается человек, который жалуется на плохое пищеварение, не исключают, что может быть «виноват» растительный белок, находящийся в зернах злаков. Кроме того, раньше была распространена пшеница-полба, которая по аминокислотам, составу белка и набору хромосом отличалась от современных сортов.

Пшеница, которая выращивается сейчас, содержит большее количество белка, устойчива к погодным капризам, менее подвержена вредителям. Много новых сортов выведено селекционерами еще в середине прошлого века. Эти культуры качественно отличались от своей прародительницы и быстро завоевали мир, потому что изделия из пшеничной муки — это хорошая дешевая еда. Ученому, который вывел новый штамм пшеницы с повышенным количеством клейковины, даже вручили Нобелевскую премию.

Но важно знать, что иногда наш организм воспринимает злаки, грубо говоря, в штыки, особенно если человек употребляет хлеб, булки, печенье по два-три раза в день. Поэтому в Украине почти каждый пятый житель страдает от непереносимости глютена, а неофициальная статистика утверждает, что это нарушение есть у половины населения.

— Как кормить ребенка, у которого подтверждена глютеновая непереносимость?

— Исключить продукты с глютеном хотя бы на три месяца, чтобы в крови снизился титр антител. Внимательно оценить реакцию ребенка. Раньше его часто беспокоили вздутие живота, диарея, а теперь пищеварение наладилось. Возможно, ребенок был худеньким, а после отказа от глютеновых продуктов набрал вес. Прежде возникали высыпания на коже, а потом они исчезли. У ребенка болели суставы, а сейчас его ничего не беспокоит. При ярко выраженных симптомах глютеновой непереносимости ограничения в пище надо выдержать не три месяца, а шесть, иногда девять.

— А что делать дальше?

— Разрешается есть эти продукты, но только не каждый день. Лучше чередовать безглютеновые крупы (гречка, рис, киноа, амарант, сорго, пшено, кукуруза, овсянка) с ячневой, перловой крупой, выпечкой из пшеничной и ржаной муки.

— Известно, что многие продукты содержат следы глютена.

— Во время безглютеновой диеты важно их избегать. Выбирая крупы, обратите внимание на упаковку. На ней должен быть изображен перечеркнутый зеленый колосок: это значит, что данный продукт стопроцентно не содержит глютена. Кстати, с августа маркировка о содержании глютена или его отсутствии становится обязательной. К сожалению, отечественным предприятиям часто невыгодно выпускать такие крупы, ведь производство требует строгого соблюдения технологии, а это приводит к подорожанию товара. Если, например, безопасную гречку фасовать на том же предприятии, где упаковывают глютеновые крупы, в ней, скорее всего, обнаружатся следы глютена. Поэтому важно внимательно читать надписи на упаковке и выбирать действительно безопасные продукты.

— В каких еще продуктах содержится глютен?

— В протеиновых и фруктовых батончиках, кетчупах, йогуртах со злаками, которые сейчас очень популярны. Но хорошо, что там глютен хотя бы указан в составе. А есть еще скрытые источники глютена: кисломолочные продукты, в которые может добавляться пшеничный крахмал как загуститель. Клейковину часто используют как стабилизатор и загуститель при изготовлении колбас и сосисок. Разные сладости, конфеты, шоколад тоже могут содержать следы глютена, как и мороженое. Даже если это любимый многими пломбир на палочке, то нельзя исключить, что его изготовили на том же оборудовании, что и мороженое в вафельных стаканчиках.

«Даже хлебная крошка, попавшая в кашу, может вызвать нежелательную реакцию»

— На форумах в Интернете говорится, что глютен остается на стенках даже хорошо вымытой посуды, а людям с глютеновой непереносимостью нужно готовить в новой, специальной купленной для них посуде…

— Это миф! Если хорошо вымыть посуду, на ней ничего не останется. Но глютен точно попадет в организм, если ребенок попробовал хлеб, который едят мама и папа, либо в его кашу попала какая-то хлебная крошка.

— Как уточняют диагноз?

— Заподозрить глютеновую непереносимость можно, если нарушено пищеварение: часто вздувается и болит живот, случается диарея. Нужно отследить, что ребенок ест, записывая все продукты, и обратиться к гастроэнтерологу или лучше — к диетологу. Специалист назначит обследование: требуется проверить органы пищеварения, пройти тесты на пищевую аллергию, сдать анализы на глютеновую непереносимость. Это очень важно: в зависимости от того, какой вид иммуноглобулинов повышен, можно определить опасное заболевание — целиакию. При этом недуге даже следы глютена в рационе ребенка недопустимы. Если анализ определил целиакию, нужны углубленное обследование и строгое соблюдение диеты.

— Что такое целиакия?

— Это серьезное аутоиммунное заболевание, обусловленное генетически. Целиакия очень тяжело диагностируется. Человек может ходить по врачам годами, но так и не получить правильный диагноз. Если люди, страдающие целиакией, едят продукты с глютеном, пусть даже в минимальных дозах, то повреждаются ворсинки кишечника и в нем развивается аутоиммунное выраженное воспаление, ухудшается всасывание питательных веществ. В организме возникнет жесткий дефицит витаминов и минералов.

— Как с этим справиться?

— Клетчатку, которая содержится в злаковых культурах, успешно заменяют овощи, богатые пищевыми волокнами. А витамины группы В, крайне важные для работы нервной системы, содержатся, например, в мясе, орехах. Более детальный рацион порекомендует диетолог.

Где искать скрытый глютен Полуфабрикаты.

Колбасы, сосиски.

Заменители морепродуктов (крабовые палочки, мясо).

Кетчуп, майонез.

Кондитерские изделия: вафли, конфеты и другие виды, где используются сахарная пудра, глазурь, посыпки.

Мороженое.

Фруктовые и протеиновые батончики.

Сухофрукты.

Молочные продукты с добавками.

Плавленый сыр.

Шампуни, косметика, в том числе и помады.

Вспомогательные вещества (оболочки, наполнители) в лекарствах.

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