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«Вор в законе» зашел в клетку со львом: появилось необычное видео
В сети появилось архивное видео, как 46-летний абхазский «вор в законе» Темо Сухумский заходит в клетку ко льву, которого якобы сам воспитывал. Об этом пишет «Спутник».
На кадрах записи видно, что криминальный авторитет без малейшего страха заходит в клетку и чувствует себя в ней уверенно. Кроме того, отказывается от помощи человека, постоянно следящего за львом.
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«Пусть он суда сам придет… Да мой мальчик. Да. Дай мне чуть-чуть. Дай ему почувствовать. (Темо обращается к смотрителю за львом). Да мой мальчик. Да мой мальчик. Да мой мальчик. А помнишь, как я тебя (далее говорит что-то не на русском языке). Он знает, что я главный. Если голос не делать, он почувствует слабость (поясняет законник оператору). Да мой мальчик. Какой ты стал», — говорит «вор в законе» Темо Сухумский и все это время уверенно гладит и похлопывает льва.
«Какой ты стал сой красавец. Мой Ахилушка. Мой Ахилушка. ты всем Симба, а папе ты Ахил. как я тебя воспитывал, а малыш. Ты же мой пальчик кушал», — опять говорит Темо и видео обрывается.
После появления необычного видео в сети распространились две версии появления у законника львенка. Согласно одной, Темури Гвасалия взял себе на воспитание новорожденного львенка. По другой версии, лев стал «воспитанником» Темо уже в зрелом возрасте, что делает этот случай исключение. Ведь подчинить себе хищника, наладив с ним такой контакт в таком возрасте практически невозможно.
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Издание уточняет, что «вор в законе» Темо Сухумский (Темо Маколя, Темури Гвасалия) своим высоким статусом в криминальном мире наделен с подачи в 2013 году ряда воров, включая авторитетнейшего и старейшего вора в законе Апакелу (Борис Апакия) после отбытия 19-летнего заключения в одних из самых суровых «крытых» тюрем России.
С недавних пор он его титул не признается некоторыми ворами из-за конфликта между ворами Темо и Динридом с одной стороны и Астиком и Хасиком с другой. Говорят, что у Темо были разногласия и с вором Лашей Шушанашвили.
В декабре прошлого года «вор в законе» Темо Сухумский был задержан в Киеве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Гули обложил данью бизнесменов Урала, и его подручные звонят им прямо из Турции.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!