«Воры в законе» подняли бунт против «антиворовского» закона, — СМИ

Мир

В Армении была отмечена попытка массового бунта в колониях, направленная против «антиворовского закона». Об этом пишет EA Daily со ссылкой на министра юстиции страны Рустама Бадасяна.

«5 сентября в уголовно-исполнительных учреждениях (Ариении) зафиксированы проявления неповиновения, которые были пресечены благодаря оперативным действиям сотрудников», — заявил в пятницу Бадасян.

Глава ведомства также проинформировал, что на данный момент ситуация находится под контролем — проявления мятежных настроений среди заключённых в целом нейтрализованы.

Ранее армянские СМИ сообщали о давлении в тюрьмах на криминальных авторитетов («смотрящих»). Отмечалось, что, кроме внутренних кадровых чисток в системе уголовно-исполнительных учреждений, Министерство юстиции также усилило контроль над передаваемыми заключённым вещами и корреспонденцией. Помимо этого, сообщается, что в результате проверок у лиц, содержащихся в местах лишения свободы, были обнаружены мобильные телефоны, интернет-оборудование и даже запрещённые вещества.

Все изменения были вызваны тем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 августа анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, призванные активизировать борьбу с «воровским миром». Со своей страницы в Facebook глава правительства сообщил о принятии правительством проекта изменений в уголовное законодательство, содержание которого, как написал Пашинян, можно кратко охарактеризовать так: «Вор должен сидеть в тюрьме!».

Проектом, в частности, предлагается предусмотреть уголовную ответственность за создание или руководство группировкой — носителем криминальной субкультуры, если отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьями 222 или 223 УК (соответственно «Бандитизм» и «Создание преступного сообщества или участие в преступном сообществе»). Об этом ранее заявил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

«В то же время документом предусмотрена поощрительная норма для участника группы, способствующего предотвращению её деятельности. По части указанных лиц установлена поощрительная норма в виде освобождения от уголовной ответственности», — сказал министр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России грузинский «вор в законе» Ираклий Джабуа (Ираклий Ростовский), ранее задержанный и размещенный в Московский Центр временного содержания иностранных граждан, стал фигурантом уголовного дела по «путинской статье», ст. 210.1 УК РФ. Данная статья применяется в случает занятия криминальным авторитетом высшего положения в преступной иерархии и наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет и штрафом в 5 млн рублей.

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