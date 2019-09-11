Круче супермена: в Китае мужчина сумел догнать и остановить «сбежавший» грузовик (видео)

Мир

В Китае, в городском округи Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) на днях произошел курьезный инцидент, который мог бы иметь печальные последствия. Об этом пишет сайт телеканала CGTN.

Сообщается, что житель округа Лю Вэнчжун отправился в соседний город по своим делам и увидел, что навстречу его авто катится огромный грузовик, за рулем которого не было водителя.

Помня о том, что в Китае, в отличие от Калифорнии, пока что не проводятся испытания беспилотных грузовиков, Лю Вэнчжун начал стремительно действовать.

«Китайский супермен» кинулся в погоню за гигантской фурой, вскочил на нее, пробрался к кабине водителя и сумел остановить мчавшуюся «машину смерти».

Позже водитель фуры признался, что оставил грузовик без присмотра, так как собирался проверить давление в шина. При этом он не поставил машину на ручник.

И только благодаря хорошей реакции и быстрым ногам Лю Вэнчжун машина не убила никого из местных жителей.

Конечно, такой поступок не остался без внимания властей, и быстроногого смельчака удостоили правительственной награды, а пресса стала называть его «ChineseSuperman» и «укротитель грузовиков».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Китае таксист-герой остановил мчащуюся без водителя машину и спас маму с двумя детьми.

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