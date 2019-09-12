Чтобы остановить дождь, организаторы первого фестиваля «Червона рута», обратились к мольфару

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 12—18...

12 сентября 1959 г. С космодрома Байконур осуществлен запуск советской межпланетной станции «Луна-2». Она стала первым в истории космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны.

13 сентября 1812 г. В ходе Отечественной войны 1812 года Михаил Кутузов принял решение оставить Москву без боя.

14 сентября 1829 г. Россия и Турция заключили Адрианопольский мирный договор.

15 сентября 1959 г. Начался 13-дневный визит Никиты Хрущева в США.

17 сентября 1834 г. Профессор Михаил Максимович назначен ректором Киевского университета святого Владимира.

18 сентября 1929 г. На Запорожском заводе «Коммунар» был выпущен первый украинский комбайн.

Идея проведения фестиваля «Червона рута» принадлежит киевскому журналисту Ивану Лепше, которого поддержали известные исполнители и поэты. После того как руководство комсомола Украины дало добро, была разработана концепция фестиваля. Основателями «Червоної рути» стали музыканты Тарас Мельник, Кирилл Стеценко, Олег Репецкий, Анатолий Калениченко. Обязательным условием конкурса было исполнение песен на украинском языке. Предварительные отборочные конкурсы проводились в нескольких городах, это не всегда были областные центры. Конкурс решили назвать в честь самой известной песни Владимира Ивасюка «Червона рута» и провести на родине композитора — в Черновцах.

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Фестиваль проходил с 17 по 24 сентября. «В августе местные власти неожиданно стали открещиваться от нас, — рассказал один из организаторов фестиваля Олег Репецкий. — Говорили, что не справятся с таким количеством людей, город не готов, они не гарантируют безопасность. Спасло то, что в начале сентября в Киеве проходил съезд Народного руха Украины за перестройку. Среди приглашенных был Леонид Кравчук — на то время заведующий идеологическим отделом ЦК Компартии Украины. Кирилл Стеценко, который у нас отвечал за связи с прессой, выступил с заявлением, мол, запрещают. Поднялся шум, и вопрос был решен в нашу пользу».

Большой проблемой для проведения фестиваля стала погода. В сентябре 1989-го по всей Украине шли дожди. И тогда организаторы обратились за помощью к мольфару Михаилу Нечаю, который жил в селе Верхний Ясенив Верховинского района Ивано-Франковской области — ходили слухи, что он умеет останавливать дождь. Мольфар поначалу отказывался, но в результате согласился. Приехал в Черновцы, ходил между людьми, что-то приговаривал. И произошло чудо: ночью перед началом фестиваля дождь прекратился. А после заключительного концерта небо словно прорвало.

В конкурсе участвовали 35 групп, 78 солистов и 48 бардов. Оказалось, что в советской Украине много прекрасных молодых певцов, исполняющих свои песни на родном языке. На фестивале было четыре конкурса: рок-музыкантов, поп-музыкантов, групп и авторской песни. Участниками были Ирина Билык, сестры Тельнюк, Андрей Миколайчук, Инесса Братущик, группы «Братья Гадюкины», «Зимний сад»…

Звездой фестиваля стала львовянка Сестричка Вика (Виктория Врадий), получившая первую премию. С именем Сестрички Вики связывают зарождение украинской рок-музыки. Творчество этой певицы, как и ее сценический имидж, было весьма смелым. В жизни Вика тоже отличалась боевым характером. Во время фестиваля она потеряла пропуск. Милиция не пускала певицу на сцену, но Вика подралась со стражами порядка и все равно прошла. Она стала главным претендентом на получение Гран-при, за певицу голосовал Назарий Яремчук, входивший в состав жюри. Но победа досталась Василию Жданкину. Как сообщали «ФАКТЫ», знаменитый бард погиб 2 сентября в автокатастрофе.

Мария Бурмака (на фото в заголовке), участвовавшая в конкурсе бардовской песни, заняла второе место. «На первом оказался львовянин Виктор Морозов, но для меня и второе место было равносильно полету в космос», — рассказывала в интервью «ФАКТАМ» певица. — Приз был чисто символическим, нам просто выдали дипломы. Но ничто не может сравниться с радостью, которую я пережила в тот момент. На «Червонiй рутi» все дышало патриотизмом. Стояли километровые очереди, чтобы попасть на концерт.

Я уверена, что именно этот конкурс стал поворотным моментом на пути к независимости Украины. Помню, как на закрытии первого фестиваля на стадионе прозвучал гимн Украины. Стадион в один голос пел «Ще не вмерла України…», а комсомольские работники были в ужасе, решая, как разогнать толпу. На финальный концерт «Червоної рути» прибыло очень много людей из Западной Украины, Львова. Их останавливали прямо на вокзале Черновцов, запрещая ехать на стадион. Но многие прорывались. Увидев заполненный стадион, я была потрясена! Многие на свой страх и риск пронесли украинские флаги, спрятав их на теле. И когда зазвучал гимн Украины, зрители распустили флаги. У меня слезы наворачивались от переизбытка чувств. До сих пор, как только вспоминаю этот момент, мурашки по коже бегут. Милиция страшно испугалась того, что происходит, и неожиданно посреди песни вырубила електроэнергию. Все погрузилось во мрак, а по громкоговорителю стали просить зрителей покинуть стадион. Из репродукторов зазвучала песня «Червона рута» в исполнении Софии Ротару, а нас и всех собравшихся на стадионе погнала милиция с собаками. Но уже тогда стало понятно, что в Украине есть огромное количество патриотически настроенных людей".

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