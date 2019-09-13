Здоровье и медицина

При аллергии на амброзию нельзя есть арбузы и дыни: симптомы поллиноза

Вокруг немало людей, которые часто чихают и шмыгают носом. В конце лета — начале осени поднялась третья волна поллиноза — аллергии на пыльцу цветущих растений. В это время пылят сорняки: амброзия, которая нахально оккупировала даже городские дворы, полынь, лебеда.

— Если у человека заложило нос, из него обильно выделяется слизь (ринорея), покраснели глаза, возникли зуд век и слезотечение, можно заподозрить поллиноз, — рассказывает аллерголог, доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии с секцией медицинской генетики Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Владислав Царик. — В отличие от ОРВИ, аллергические симптомы длятся неделями, причем без боли в горле, повышения температуры. Также пациенты жалуются на раздражительность, общее недомогание, головную боль. Это происходит из-за выделения гистамина — одного из медиаторов аллергии. Именно он снижает работоспособность людей, страдающих поллинозом. Человек не может выйти из дому без дюжины носовых платков или пачки салфеток. Но многих выбивает из колеи то, что невозможно нормально работать за компьютером: слезятся глаза, зудят веки.

— При поллинозе часто возникает перекрестная аллергия. Классический пример — пыльца березы и яблоко. С какими продуктами перекрест у амброзии?

— С подсолнухом, поэтому не стоит фотографироваться на «золотом» поле, нужно отказаться от семечек. Также под запретом употребление бахчевых культур: дыни, арбуза. Часто возникает реакция на персик. Небезопасны подгнившие фрукты и овощи: в них образуется специфический белок, дающий перекрестные реакции с амброзией. Хочу предостеречь страдающих поллинозом и от использования препаратов на основе лекарственных трав, например, сиропа подорожника, снимающего кашель.

— Если у человека есть перекрестная реакция на подсолнух, можно готовить на подсолнечном масле?

— Да, но только на рафинированном, в котором мало натурального экстракта и почти нет запаха. К тому же белок, сходный с белком амброзии, при нагревании разрушается. А вот если заправить салат свежим ароматным деревенским маслом, то возможна реакция — отек неба, зуд во рту, заложенность носа.

— Провериться на аллергены можно в разгар поллиноза?

— Сдать кровь на аллергопанель (причем даже в период обострения). Прием антигистаминных препаратов не влияет на результаты исследования. А вот кожные пробы следует проводить только в период ремиссии — в холодное время года, когда отцветают растения. Спустя месяц после окончания острых симптомов организм успокоится, и можно приступать к лечению — аллерген-специфической иммунной терапии (АСИТ). Оно направлено на то, чтобы постепенно, начиная с самых маленьких доз, приучить организм к аллергену.

— Если лечение недостаточно эффективно, снова следует проходить курс?

— Эффективность АСИТ зависит от индивидуальной реакции организма, а также от того, есть ли у человека реакция на слабые (минорные) белки. Их, как и сильные (мажорные) белки, определяем с помощью молекулярной диагностики. При наличии минорных белков улучшение наступает лишь у каждого второго человека и результат менее стойкий. Если их нет и пациент реагирует на пыльцу только одного растения, то эффективность АСИТ достигает 98 процентов.

— Кому показана молекулярная диагностика?

— Пациентам, у которых симптомы поллиноза продолжаются с ранней весны и до начала осени (это называется полисенсибилизация). Также это исследование важно пройти при возникновении перекрестной реакции пыльцы, связанной с минорными компонентами и тем, чьи кожные пробы ошибочно показывают большое количество реакций на пыльцу многих растений.

— Известно, что главное лечение аллергии — устранить аллерген или хотя бы минимизировать контакт с ним. Но не у всех аллергиков получается уехать из дому на период, пока цветет амброзия. Как пережить дома это опасное время?

— Чтобы защититься от вредной пыльцы на улице, можно использовать носовые фильтры и назальные спреи с микроцеллюлозой — они уменьшают контакт с аллергеном, хотя полностью его не снимают. Носовой фильтр служит своеобразным барьером (я называю такой фильтр средством контрацепции в аллергологии), а спрей покрывает слизистую защитной пленкой. В помещении хорошо очищает воздух современный кондиционер, оборудованный специальными фильтрами, убирающими из воздуха пыльцу, споры плесени и другие летающие аллергены.

— Придя домой, нужно принять душ, вымыть голову?

— Это несколько устаревшие рекомендации. Аллерген попадает сразу на слизистые, и запускается иммунная реакция. Чтобы удалить остатки опасного вещества, можно промыть нос обычным солевым раствором, а после этого применить спрей против аллергии, чтобы снять местные симптомы.

— В какое время дня и в какую погоду лучше выходить на прогулку?

— После дождя, ведь он прибивает пыльцу, и желательно рано утром или вечером. Хотя концентрация пыльцы амброзии и полыни в воздухе высока круглые сутки, поэтому большой разницы нет. Но во время ветреной погоды лучше находиться все же в помещении.

— Как справиться с амброзией? Раньше ее было много вдоль дорог, а сейчас она наступает на город.

— Уничтожением опасного сорняка обязаны заниматься коммунальные службы — опрыскивать, убирать. Люди должны работать в респираторах, использовать другие защитные средства: очки, специальную одежду. К сожалению, с каждым годом в Киеве увеличивается количество пациентов с аллергией на амброзию.

Симптомы поллиноза Заложенность носа и ринорея.

Покраснение глаз и зуд век.

Слезотечение.

Першение в горле.

Частое чихание.

Диагностика Кожные пробы.

Анализ крови на аллергопанель.

Молекулярная диагностика.

Лечение В период обострения — препараты, облегчающие симптомы, и средства, защищающие от аллергена.

В прохладное время года — АСИТ.

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