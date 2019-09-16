Принцесса Шарлотта рассказала своим школьным друзьям о беременности Кейт Миддлтон (фото)

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Слухи о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются стать родителями в четвертый раз, ходят уже давно. Однако сейчас они вспыхнули с новой силой. Австралийское издание New Idea утверждает, что четырехлетняя принцесса Шарлотта, которая впервые пошла в школу 5 сентября, выдала своим новым друзьям-одноклассникам семейный секрет. Одна из помощниц учителей случайно подслушала, как Шарлотта сказала: «У мамочки будет еще одна девочка». «Помощница не могла поверить своим ушам. Шарлотта говорила громко и казалась полностью уверенной в том, что ее мама беременна», — утверждает источник.

Между тем фанаты королевской семьи подметили одну деталь, которая убедила их в том, что Кейт снова ждет ребенка. Герцогиня Кембриджская сменила прическу. С новой стрижкой и осветленными волосами Кейт впервые появилась на публике, когда отводила Шарлотту в школу 5 сентября. Ранее, в начале всех своих трех беременностей, Миддлтон также меняла прическу: подстригала челку или делала волосы короче. Предполагается, что таким образом она старается отвлечь внимание от своей фигуры.

А во время открытия сада для детей «Назад к природы», фанаты разглядели слегка «выпирающий» из-под пояса платья живот. А также обратили внимание на то, как 37-летнюю Кейт тянет к малышам, которые были в числе гостей на церемонии.

Это вызвало в сети взрыв комментариев. «Новая стрижка — Кейт снова беременна??? Она всегда меняет прическу, когда беременна», «Кейт снова поменяла прическу. Уверена, что она ждет ребенка», «Готовимся встречать нового принца или принцессу!», «Новая прическа — надежный признак», — писали в комментариях.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон высидела трехчасовое родительское собрание в школе принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

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