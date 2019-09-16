- 07:42 Возвращение Леси Никитюк и танцы MARUV на столе: самые яркие моменты четвертого эфира «Танці з зірками»
- 07:36 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Мальме»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 07:24 Улучшает работу кишечника и способствует похудению: выявлены новые полезные качества красного вина
- 07:22 Не знает ни украинского, ни русского языков: подробности шокирующей истории о 12-летней роженице в Ровно
- 07:22 Принцесса Шарлотта рассказала своим школьным друзьям о беременности Кейт Миддлтон
- 06:55 Минимальная зарплата увеличится на 550 грн: как это повлияет на пенсии
- 06:49 Королева Елизавета запретила упоминать Меган Маркл в своем присутствии
- 06:35 «Статуэточка»: Лорак восхитила поклонников фигурой в платье изумрудного цвета
- 06:31 К чему готовиться: гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака
- 06:25 Болезнь Заворотнюк: названы возможное место госпитализации актрисы и траты на лечение
- 05:55 Боевые голуби и коты-шпионы: стало известно, как планировали использовать животных в годы холодной войны
- 05:25 В Кабмине прокомментировали возможность получения кредитов от МВФ
Принцесса Шарлотта рассказала своим школьным друзьям о беременности Кейт Миддлтон (фото)
Слухи о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются стать родителями в четвертый раз, ходят уже давно. Однако сейчас они вспыхнули с новой силой. Австралийское издание New Idea утверждает, что четырехлетняя принцесса Шарлотта, которая впервые пошла в школу 5 сентября, выдала своим новым друзьям-одноклассникам семейный секрет. Одна из помощниц учителей случайно подслушала, как Шарлотта сказала: «У мамочки будет еще одна девочка». «Помощница не могла поверить своим ушам. Шарлотта говорила громко и казалась полностью уверенной в том, что ее мама беременна», — утверждает источник.
Между тем фанаты королевской семьи подметили одну деталь, которая убедила их в том, что Кейт снова ждет ребенка. Герцогиня Кембриджская сменила прическу. С новой стрижкой и осветленными волосами Кейт впервые появилась на публике, когда отводила Шарлотту в школу 5 сентября. Ранее, в начале всех своих трех беременностей, Миддлтон также меняла прическу: подстригала челку или делала волосы короче. Предполагается, что таким образом она старается отвлечь внимание от своей фигуры.
А во время открытия сада для детей «Назад к природы», фанаты разглядели слегка «выпирающий» из-под пояса платья живот. А также обратили внимание на то, как 37-летнюю Кейт тянет к малышам, которые были в числе гостей на церемонии.
Это вызвало в сети взрыв комментариев. «Новая стрижка — Кейт снова беременна??? Она всегда меняет прическу, когда беременна», «Кейт снова поменяла прическу. Уверена, что она ждет ребенка», «Готовимся встречать нового принца или принцессу!», «Новая прическа — надежный признак», — писали в комментариях.
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон высидела трехчасовое родительское собрание в школе принца Джорджа и принцессы Шарлотты.
Читайте также: Королева Елизавета запретила упоминать Меган Маркл в своем присутствии.
Читайте также: Меган Маркл помогла своему племяннику заработать миллионы долларов на продаже марихуаны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.