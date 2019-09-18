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«Вынужденный шаг»: у Зеленского высказались о скандальной выдаче Цемаха России
Выдача России экс-боевика Владимира Цемаха, который является подозреваемым в деле о катастрофе рейса МН17, была для Украины «сложным компромиссом».
Об этом в интервью немецкому изданию «Die Welt» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщают в МИД. «Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы», — отметил он и добавил: «И мы понимаем, что наше решение было также сложным и для многих наших международных партнеров, в частности Нидерландов. Мы рассчитываем на понимание вынужденности такого шага».
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Министр также отметил, что Украина вместе с следственной группой по делу об авиакатастрофе «Боинга» Малазийских авиалиний (JIT) сделала все, чтобы «этот шаг не повлиял на интересы следствия». «Российская Федерация должна выполнять свои обязательства в соответствии с Резолюцией СБ ООН № 2166 и сотрудничать со следствием. А практика арестов украинских граждан и взятие их в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и международное сообщество должно быть прекращено», — заявил Пристайко.
По его словам, Россия требовала обменять «именно откровенных преступников, террористов и диверсантов», чтобы избежать наказания. «Это заставляет меня быть осторожным в общей оценке безопасности трендов на Донбассе. Тем более, когда еще несколько сотен наших людей, в частности крымскотатарских активистов и заложников на Донбассе, остаются в руках агрессора», — добавил Вадим Пристайко.
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