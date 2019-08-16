Здоровье и медицина

Как защитить ребенка от укусов мошкары и комаров и что делать, если ужалила пчела

Летом даже крошечная мошка ощущает себя царицей природы: вокруг полно легко одетых людей и можно вдоволь напиться крови. Активны пчелы, осы, шершни, клещи. Особенно от укусов насекомых и членистоногих страдают дети. Укус клеща часто не замечают: кровосос впрыскивает в кожу обезболивающее вещество. Если мама или папа тоже пропустили нападение клеща, а он оказался зараженным боррелиями, спустя одну-две недели на теле ребенка появляется характерное пятно в виде мишени. Встревоженные родители приводят малыша к детскому дерматологу. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как защититься от клещей и что надо знать о кровососах, отправляясь на природу.

— Это пятно, которое называется мигрирующая кольцевидная эритема, — характерный симптом того, что клещ заразил ребенка боррелиями, — рассказывает детский дерматолог филиала № 6 Консультативно-диагностического центра Шевченковского района г. Киева Алексей Шматков. — Когда на прием приходит такой пациент, в первую очередь выясняем у взрослых, были ли они с детьми на природе в последние две-три недели. Ведь чтобы появилась мигрирующая кольцевидная эритема — признак боррелиоза (по-другому — болезни Лайма), должно пройти некоторое время.

Уточнить диагноз поможет анализ на антитела (они появляются в ответ на заражение боррелиями), но делать его сразу после укуса нет смысла. Тот, кто спешит сдать анализ после встречи с клещом, выбрасывает деньги на ветер: антитела к боррелиям обычно появляются спустя несколько недель после заражения.

— Что делать, если эритема так и не появилась?

— Не все клещи опасны. Только примерно 25 процентов являются носителями боррелий. Иногда явной симптоматики нет, но возникает подозрение на заражение: ребенок жалуется на слабость, утомляемость, боли в мышцах. Разобраться помогут результаты анализов. Эти исследования необходимы, если было несколько укусов. Правда, и анализы не всегда показывают заражение, поэтому нужно принимать во внимание клинические симптомы. Врач назначает лечение каждому пациенту индивидуально.

— Как лечат боррелиоз у детей?

— Боррелии — это бактерии, и чтобы подавить их размножение, назначаем антибиотики. Курс рассчитываем, учитывая клинические симптомы, возраст, а также длительность заболевания. Лечение, начатое на ранней стадии, более эффективно.

— Что делать, если после укуса мошки на коже появились припухлость и покраснение, возник сильный зуд?

— Этим летом много мошкары, а реакция на ее укусы бывает даже сильнее выраженной, чем на комариную атаку. Чтобы уберечь ребенка от нападения гнуса, выходя гулять вечером, лучше надеть на дитя рубашку или кофточку с длинными рукавами, брючки, закрывающие ножки. Можно обработать одежду спреем, защищающим от комаров и мошек, но большинство тех, которые действительно помогают, предназначены для детей старше трех лет.

Для защиты малышей хорошо использовать настойки различных трав и специй: корицы, гвоздики, мяты, лаванды, ванили, но предварительно следует исключить возможную аллергическую реакцию. Отвары нужно распылять не на кожу, а на одежду и коляску, причем в небольшом количестве. Дома на окнах и на коляске во время прогулки должны быть защитные сетки. Когда укуса избежать не удалось и это беспокоит малыша, помогут антигистаминный препарат внутрь и мази, которые порекомендует врач.

— Если у ребенка возник сильный отек, который увеличивается на глазах, нужно вызывать «скорую»?

— Да, особенно когда укус пришелся на область лица, шеи, появляется отек гортани, нарушается дыхание или ухудшается общее состояние ребенка. Возникновение такого отека — это аллергическая реакция. При укусах насекомых в ранку попадают вещества, которые могут вызвать обостренную реакцию. Если ее не остановить, то иногда возникает отек Квинке.

— Как уменьшить зуд, отечность и воспаление, которые беспокоят ребенка, если под рукой нет антигистаминных препаратов?

— Можно приложить салфетку, смоченную содовым раствором. Но, собираясь на дачу или на прогулку за город, желательно всегда брать с собой антигистаминный препарат. Он защитит, если у ребенка возникнет аллергическая реакция на укус пчелы, осы либо шершня. Каждый человек реагирует на то, что его ужалила пчела или оса, по-своему. Один может погибнуть даже после единственного укуса насекомого, если у него есть предрасположенность к аллергической реакции. Второй же спокойно переносит десяток укусов. Например, пчеловоды привычны к тому, что их кусают пчелы.

— Антигистаминный препарат нужно дать сразу после того, как ребенка ужалила оса или пчела?

— Да, лучше не медлить. Но советую предварительно прочитать инструкцию и рассчитать возрастную дозировку. Если ребенок аллергик и раньше серьезно реагировал на укусы пчел и ос, то врач назначит специальное лекарство для скорой помощи, которое должно быть всегда под рукой.

Что делать, если укусила пчела

Вытянуть жало.

Продезинфицировать место укуса любой спиртовой настойкой.

Чтобы уменьшить отек, приложить что-то холодное: бутылку с охлажденной водой, упаковку мороженого.

Сильный зуд снимет салфетка, смоченная содовым раствором или разведенным уксусом.

Желательно дать антигистаминный препарат.

Если отек нарастает, появилась рвота, немедленно вызвать «скорую».

Ранее педиатр, ассистент кафедры педиатрии последипломного образования Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Антон Асонов рассказал «ФАКТАМ», что надо положить в аптечку, собираясь с ребенком в отпуск.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter