Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ: названа причина

Политика

Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа», руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в Facebook.

«Самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командирования своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — пишет Яременко.

По словам нардепа, сейчас внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко заявил, что на ближайшую сессию ПАСЕ поедут представители старой украинской делегации.

«Украина не подает свой новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября. Таким образом, действующим остается старый состав делегации. Это серьезный дипломатический сигнал, демонстрирующий реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без санкций. Но интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины», — написал он в Facebook.

В июне делегация Украины прекратила работу в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Поводом для демарша стало возвращение в ПАСЕ делегации России и возобновления всех полномочий россиян. Представители Украины и стран-союзников были разочарованы, что Россию вернули без каких-либо условий, не дождавшись выполнения хоть какого-то из требований ПАСЕ.

В начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

Как сообщали «ФАКТЫ», главой обновленной делегации Украины в ПАСЕ стала народный депутат от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.

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