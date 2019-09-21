Экстрасенс назвала причину страданий Заворотнюк

Шоу-бизнес

За здоровье Анастасии Заворотнюк сражаются врачи частной московской клиники. Медики отказались от помощи внештатных специалистов и справляются с лечением своими силами. Сейчас звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в палате терапии, ее состояние называют тяжелым.

Тем временем, в сети обсуждают возможные причины тяжелого заболевания — как могла появиться опухоль головного мозга. Свою версию выдвинула известный экстрасенс Галина Янко. Она считает, что на актрису навели порчу.

«Методы воздействия на человека показаны картой смерти. Это говорит о том, что человек специально делал ей порчу, чтобы довести ее до могильной плиты», — считает Галина.

Имя этого человека она не называет. Но предполагает, что он был знаком с Анастасией. Возможно, у них с недругом «шла тихая война на протяжении какого-то времени».

Галина также сказала, что шансы на выздоровление у Заворотнюк неплохие. Большую роль играет и то, что актриса серьезно настроена на то, чтобы «задержаться на этой земле как можно дольше».

Сил ей придают родные, которые навещают ее в больнице, и маленькая дочь Мила, которой скоро исполнится год.

Напомним, ранее российский бизнесмен опроверг то, что Заворотнюк впадала в кому. Он назвал источник неправдивой информации. Якобы после того, как родные актрисы запретили продюсеру Андрею Разину комментировать ее состояние, в СМИ стала появляться обнадеживающая информация.

Болезнь Заворотнюк также комментировали другие звезды, в том числе фигурист Алексей Ягудин. Он рассказал, что в коротком телефонном разговоре муж актрисы Петр Чернышев ответил ему, что они молятся за Анастасию. Олимпийский чемпион Максим Траньков обвинил Ягудина во лжи.

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