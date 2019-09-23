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Политика

Владимир Зеленский подписал закон об импичменте президенту

11:49 23 сентября 2019 116
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регламентирующий особую процедуру устранения президента Украины с поста (закон об импичменте). Об это сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
Закон, инициатором которого был президент Зеленский, поддержали 245 депутатов.

В соответствии с ним, процедуру инициирует импичмент большинство депутатов Верховной Рады. Они должны создать следственную комиссию, заслушать ее выводы на заседании парламента и обратиться в Конституционный Суд.

Когда КСУ тоже определится с позицией, созывается новое заседание Рады. Для отстранения президента понадобится три четверти голосов парламента или 338 депутатов. Если решение не будет поддержано, спикер Рады принесет извинения президенту.

Отметим, что 13 депутатов из фракции «Европейская солидарность» требовали отменить решение о принятии закона, считая, что документ был принят с нарушением Регламента Рады. Однако внесенный ими проект постановления об отмене голосования депутаты провалили.

Напомним, при принятии закона был зафиксирован первый в истории парламента IX созыва факт неперсонального голосования.

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