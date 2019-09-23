Житейские истории

— Я со всей семьей или с кем-то из детей (у нас с женой их уже четверо) неоднократно ездил по миру, — говорит путешественник из Днепра 31-летний Павел Феднов. — Например, когда сыну Андрею было шесть лет, мы побывали с ним в африканской глубинке. Эта история началась с фильма: сын проникся сочувствием к мальчишкам из одного селения в государстве Того, которых он увидел в документальном кино. Эти ребята мечтали о мяче. Андрюха загорелся идеей лично вручить им мячи. Благородное желание, и я решил: почему бы и нет — поедем. Прилетели в столицу Того город Ломе. Оттуда еще 650 километров добирались до нужного нам поселка. Даже ночевали там. Условия ужасные, но главное, что сын своими глазами увидел, как живут люди в Африке, и помог местным ребятишкам. На этот раз я намеревался отправиться в длительное путешествие один. Но с приближением запланированной даты старта (конец мая нынешнего года) все более очевидным становилось то, что я буду очень тосковать по детям, а они по мне. И мы с женой приняли решение: поеду вместе со средними детьми — восьмилетней Викой и семилетним Андреем. Нашей задачей было побывать в 20 странах. Уже когда находились в дороге, с согласия жены решили, что государств будет 50. А затем — все 100. А теперь наша цель — побывать во всех 193 странах — членах ООН. Причем сделать это за календарный год. Назвали проект Mission 365. Если выполним его, то Вика с Андреем станут первыми в мире детьми, которые за год посетили все государства Земли. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о супругах Чепурных из Киева, которые вместе с полуторагодовалым сыном совершили кругосветное путешествие.

«У нас не было ни одного чемодана или большой сумки — только ручная кладь»

— Наше путешествие началось утром 25 мая нынешнего года: мы сели в самолет и вылетели в Минск, — продолжает Павел Феднов. — Дома остались жена со старшей и младшей дочерьми и двумя собачками породы ши-тцу, которых, кстати, можно держать людям, страдающим аллергией. В Белоруссии меня с Викой и Андрюшей ожидал мой друг из Днепра (без разрешения не хочу называть его имени). Он приехал туда на моем микроавтобусе. Друг стал четвертым участником нашей команды. Предстояло много времени проводить за рулем, поэтому его помощь была очень нужна — мы с ним попеременно вели микроавтобус.

Павел Феднов с Викой и Андрюшей во время путешествия совершили 94 перелета

Из Белоруссии отправились в страны Прибалтики, затем — Скандинавии… Забегая вперед, скажу, что, когда мы были в Албании, моего друга сбила машина. Травмы оказались тяжелые: пришлось оперировать и накладывать гипс. Я экстренно вызвал в Албанию его жену и своих родителей. Мой отец отвез друга на микроавтобусе в Днепр. Осмотрев пациента, врачи знаменитой Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова были шокированы — албанские коллеги даже толком рану не очистили от земли. Возникла реальная опасность ампутации ноги. К счастью, украинские хирурги сумели ее спасти. Впрочем, впереди еще длительное лечение и реабилитация.

Несмотря на аварию с моим другом, мы решили не прерывать путешествие.

— В какой стране вам больше всего понравилось? — задаю вопрос детям.

— Андрею в Исландии, — отвечает Вика. — Мне тоже очень понравилось в этой стране, а еще в Новой Зеландии.

— В Исландии мы были во время белых ночей, — говорит Андрей. — На надувной моторной лодке плавали в район ледников. Там очень красиво. Ледники высоченные, от них с грохотом откалываются громадные глыбы, а по воде плавают ледяные горы — айсберги. А еще мы купались в горячих источниках.

— Температура в них 42—44 градуса, — добавляет отец мальчика. — А еще сильное впечатление в Исландии произвел вулканический пляж, покрытый черным песком.

Павел Феднов 8-летняя Вика и 7-летний Андрей в Исландии

— Мне очень понравилась птица киви, которая живет в Новой Зеландии, — говорит Вика. — Киви не умеет летать. Она несет необычно большие яйца. Вес яйца составляет примерно 70 процентов от веса птицы. В Новой Зеландии нет змей и ни одно из насекомых этой очень красивой страны не причиняет вреда человеку.

— Дочка в дороге тосковала по украинскому борщу, — говорит Павел. — Я нашел в Интернете информацию о том, что в новозеландском городе Окленде живет украинец, владелец СТО. Он уроженец Броваров Киевской области. В Новую Зеландию переехал еще в 1990-е годы. Позвонил этому мужчине, попросил подсказать ресторан, в котором подают борщ. Он назвал два заведения. Затем мы приехали к этому мужчине поблагодарить за помощь. Погостили у него, душевно пообщались с семьей. Нас угощали, как в Украине: пюрешкой, малосольными огурчиками, редиской, укропом… Очень теплые воспоминания остались о той встрече — будто с родными людьми увиделись.

В Катаре дети сфотографировались на фоне одного из потрясающих воображение небоскребов

— А вы сами в путешествии готовили?

— Да, причем много раз — там, где это было возможно. Скажем, в островном государстве Доминика мы остановились в гестхаусе. Это как однокомнатная квартира. Почему бы не покуховарить? Купил на рынке овощи и фрукты, готовил жареную картошку с лучком (дети ее очень любят), пюре…

В странах с очень острой национальной кухней дети не могли есть местные блюда. Если нам там не удавалось готовить самим, то универсальным решением было заказать бургеры. Репутация у них не очень хорошая, но на самом деле это сбалансированная еда. Ведь готовится мясо не на масле, а на огне или гриле. Мы брали не по две булочки, а по одной (чтобы ограничить потребление углеводов). В придачу к этому — лучок кольцами, чеснок, соленые огурчики, помидоры, перчик, а также сыр. Разве не полезная еда?

— Из чего состоял ваш багаж?

— Только из ручной клади. Брать с собой чемоданы или иные баулы не стоит. Ведь с ними неудобно — громоздкие, тяжелые. К тому же они «воруют» время. Смотрите: мы чуть ли не ежедневно перелетали из страны в страну на самолетах. Чтобы сдать багаж, нужно раньше выехать из гостиницы. А мы предпочитаем подольше поспать, ведь порядком уставали. Опять же после приземления жди, пока выгрузят чемоданы, доставят их пассажирам. Это тоже немало времени. То, что мы путешествовали без багажа, экономило нам до двух часов в день. Что же касается ручной клади, то каждый из нас нес свою сам. Только если кто-то из детей чувствовал себя не совсем хорошо, его вещи нес я.

В Сингапуре

— Что кладете в рюкзаки?

— Самое главное — лекарства. Ну и фотоаппарат, зарядки для телефонов. У каждого по одной кофте на случай прохладной погоды. Брали с собой и более теплые вещи, но, когда они уже были не нужны, я отправил их из Гонконга домой. Вес той посылки составил 13,5 килограмма.

Перелетов в этом путешествии было очень много — 94. Покупали и оплачивали авиабилеты через Интернет — это экономит массу времени. Бывало, за один день посещали по две, а однажды и три страны. Причем, как правило, успевали увидеть все самое интересное. Поступали так: весь день посвящали осмотру достопримечательностей, а часов в пять ели. Затем заезжали в отель за вещами — и в аэропорт. Перелетали в другую страну, селились в гостиничном номере и шли гулять. Очень динамично и насыщенно.

Кстати, в государствах с высоким уровнем преступности, например, в Гондурасе, нескольких часов пребывания хватит с головой.

Когда прилетали в ту или иную страну, я, как правило, брал машину напрокат — это удобнее и гораздо дешевле, чем пользоваться такси. Кстати, многие родители в поездках за границу с детьми сами выбирают экскурсионную программу. Я поступаю иначе: с Викой и Андреем мы смотрим в Интернете фото и видео достопримечательностей и музеев, которые есть в той или иной стране, и дети сами решают, хотят ли они их посетить.

В Камбодже

— В путешествии никто из вас не болел?

— Довелось помучиться горной болезнью в столице Боливии Ла-Пасе. Этот город расположен на высоте 3690 метров. Поэтому воздух там очень разрежен, с непривычки очень трудно дышать. Мы вышли в аэропорту Ла-Паса из самолета, и уже через несколько минут у нас резко ухудшилось самочувствие — появились слабость, заторможенность мыслей. Это были самые худшие ощущения, которые мне когда-либо приходилось испытывать. Уж лучше страдать от зубной боли, чем от нехватки воздуха. У детей к тому же начались выделения из носа с вкраплениями крови. Хотелось спать, но уснуть в отеле не удавалось. Под вечер мы все же прошлись по городу, поужинали. На следующее утро с предвкушением скорого избавления от горной болезни отправились в аэропорт — нас ждал перелет в другую страну.

В Рио-де-Жанейро

В Японии возникла проблема другого рода, но тоже связанная с нарушением здоровья: Вика начала кашлять. Обычная легкая простуда. Хрипов не было, горло чистое. Я хотел купить в аптеке лекарства, но нас завели за рецептом к педиатру. Когда врач понял, что у Вики медицинская страховка на 30 тысяч долларов, он попытался положить дочку в больницу. Сказал мне, чтобы я снял номер в гостинице на длительный срок и что проведывать Вику в клинике мне не разрешат.

Я понял, что врачи одной из самых цивилизованных стран мира решили продержать дочку в больнице, пока счет за лечение не станет равным сумме страховки. Мы поблагодарили и ушли. В четыре часа утра администратор гостиницы, в которой мы ночевали, стал вместе с охранниками стучать к нам в дверь. Мол, звонят из Токио, требуют, чтобы Вику привезли в больницу. Я пообещал, что сделаю это чуть позже.

— Но мы поступили иначе — улетели в столицу Таиланда Бангкок! — говорит Вика.

— Представляете, какой стресс пережил бы восьмилетний ребенок, если бы в чужой стране его положили недели на две в больницу, да еще и не позволили видеться с папой и братом?! — продолжает Павел. — Настоящий треш!

«Мы с женой показываем своим детям пример того, как жить счастливо»

— У вашего проекта Missiоn 365 есть спонсоры?

— Нет, все делаем за свой счет.

— Занимаетесь бизнесом?

— Да, хотя по образованию я юрист (бакалавр права) и магистр публичного управления. У нас был в Днепре магазин по продаже аксессуаров и комплектующих для техники одного известного мирового бренда. К сожалению, на этом рынке появилось слишком много реализаторов, которые додемпинговались до того, что торговать этим товаром стало невыгодно. Сейчас распродаем остатки. Мы люди небогатые, каждая копейка на счету, но все самое необходимое у нас есть.

Мне доводится бывать во многих организациях, учреждениях. И я не стесняюсь спрашивать людей: «Вы счастливы?» Среди тех, кто работает с девяти до шести, пусть даже за большую зарплату (скажем, менеджер среднего звена в украинских компаниях получает до двух тысяч долларов в месяц), счастливых людей мало. Потому что они за работой света белого не видят. Мы с женой так жить не хотим. Показываем своим детям пример того, как жить счастливо.

Этот снимок сделан в столице Непала Катманду

И вот еще что. Побывав в очень большом количестве стран, я по-настоящему оценил то, какая классная Украина: замечательный климат, плодородные земли, нет страшных инфекционных болезней, как например, в Африке. Принято ругать наши дороги. Покатались бы эти критики по странам Азии — во многих из них жуть, а не дороги. А взять преступность. В целом ряде государств Латинской Америки под супермаркетами дежурит охрана с огнестрельным оружием — защищают покупателей от грабителей. Разгул бандитизма там дичайший. Уровень преступности в Украине не идет ни в какое сравнение с тамошним.

— Готовитесь ко второму этапу проекта?

— Оформляем визы. К тому же дети проходят всестороннее медицинское обследование. По его результатам примем решение. Будет со здоровьем все в порядке, продолжим наше кругосветное путешествие. Если обнаружатся заболевания, вначале пролечимся, а затем отправимся в оставшиеся 99 стран.

Павел разрешил детям принимать решение, какие именно достопримечательности они посмотрят в той или иной стране

— В том числе и в проблемную Республику Сомали?

— Да. На тревел-тусовке известного блогера Ореста Зуба, на которую съехались путешественники со всей Украины, мы познакомились с людьми, высказавшими желание поехать в Сомали вместе с нами. Это будет небольшая группа — человек пять — семь. Мы воспользуемся опытом поездки в Сомали украинского путешественника Константина Симоненко. Он нанял в этой стране вооруженную охрану.

— А что с учебой Вики и Андрея?

— Они учатся экстерном — выполняют задания, которые дала школа. Я за этим строго слежу.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о путешественнике и известном блогере Артемии Сурине, который совершил кругосветное путешествие и установил несколько национальных рекордов.

Фото предоставлено Павлом ФЕДНОВЫМ

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