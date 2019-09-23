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Это было страшно: жена Виторгана рассказала, как поборола рак
Супруга известного российского актера Эммануила Виторгана, который высказался о скандальной свадьбе бывшей невестки Ксении Собчак, сделала откровенное признание. Ирина Млодик рассказала, что 25 лет назад ей поставили страшный диагноз — рак молочной железы. Тогда женщина мужественно боролась с болезнью, скрыв диагноз от родных. Особенно переживала за здоровье мамы.
Сейчас Ирина Млодик вспоминает о том непростом испытании со слезами на глазах.
«Я думала прежде всего о своих родных. Я сама не из пугливых и достаточно сильный человек. Эта болезнь меня еще сильнее закалила. Мне было страшно за своих родителей, которые могли узнать. Я от мамы скрыла. Пять лет ничего не рассказывала. Папе я рассказала. Когда мама узнала, был ужас в ее глазах», — рассказала Ирина Млодик программе «Звезды сошлись».
Чтобы избавить маму от тревожных мыслей, Ирине пришлось с ней серьезно и жестко поговорить.
«Я жестко сказала маме: «Что ты меня хоронишь? Пять лет прошло. Ну-ка перестань. Да, это было, но уже все прошло», — призналась супруга Виторгана.
Она считает, что людей с онкологией ни в коем случае нельзя жалеть. Нужно поддерживать, мотивировать и верить.
«Страшно так, что ничего страшнее в жизни нет. Тот, кто это прошел, понимает. Жизнь до болезни и после делится на две половины. Ты начинаешь совершенно по-другому мыслить. Ты по-другому относишься к каким-то элементарным вещам. Понимаешь, что нет причин для ссор с родными, друзьями. Главное — быть здоровым. Самое главное в этот момент не унывать и верить. Все ведь от головы. Как мне сказал мой хирург когда-то: «Я тебе сделал операцию, теперь от тебя все зависит», — откровенно рассказала Ирина.
Эммануил Виторган в свое время также боролся с онкологией. Его выхаживала супруга Алла Балтер, которую в 2000 году сразил коварный недуг.
Напомним, в августе у 79-летнего Виторгана и 57-летней Млодик родилась вторая дочь, которую назвали Кларой. Также супруги воспитывают старшую девочку Этель. Дочек им родила суррогатная мать.
Также «ФАКТЫ» следят за здоровьем Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга в частной московской клинике.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.