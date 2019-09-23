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Виторган высказался о скандальной свадьбе Собчак
В сети не перестают обсуждать скандальную свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. А все из-за того, что жених и невеста явились в ЗАГС на катафалке, а на вечеринке Собчак исполнила развратный танец под песню Аллегровой «Войди в меня».
На свадьбе не было бывшего мужа Собчак Максима Виторгана. После развода они сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают сына Платона. Как говорит бывший свекр Собчак, Эммануил Виторган, мальчик очень много времени проводит с отцом.
«То, каким растет внук — заслуга Максима. Ксюша очень занятой человек. Он и старших детей хорошо воспитал», — сказал 79-летний актер, который недавно снова стал отцом.
На невестку Эммануил Гедеонович зла не держит. Говорит, каждый вправе распоряжаться своей жизнью. Не стал выражаться и о свадьбе, он лишь тактично отметил:
«Это нормально, люди жили — разошлись. Ничего страшного. Я желаю Ксении и ее новой семье только всего наилучшего».
Ранее Ксения трогательно поздравила Максима Виторгана с днем рождения, показав, какой рисунок они с Платоном приготовили для лучшего в мире папы.
Напомним, свадьба Собчак и Богомолова вызвала гнев верующих. Они считают, что своим «богохульным» праздником молодожены оскорбили их чувства. На Собчак подали соответствующее заявление в прокуратуру, а Богомолова хотят отлучить от церкви.
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