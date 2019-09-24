24.10 / 24.38 26.40 / 26.84
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский призвал украинцев сообщать в НАБУ о коррупционерах: в сети ответили забавным стихом

9:10 24 сентября 2019 190
телефоны
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как президент Зеленский призвал украинцев звонить в НАБУ и сообщать о коррупционерах, в бюро разъяснили главе государства, какие преступления попадают под внимание детективов НАБУ, и предложили организовать универсальную горячую линию для любых сообщений о коррупции. А в сети журналист Михаил Ткач опубликовал забавное стихотворение, почти как у Корнея Чуковского.

«В НАБУ зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Меченого шоколада.
- Для кого?
- Для учителя сына моего.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Закупили по завышенной цене калоши,
И для меня, и для жены, и для Тотоши.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли нам не давать взятки?
А потом позвонили мартышки:
- Нам сто долларов сунули в книжку!
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.
Только трубку положили
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
- Жираф отдал под застройку болото…
- Это не наша подследственность!
Ох, нелегкая это работа —
Когда кто-то не знает
подследственность кого-то».

В сети появились восторженные комментарии. Пользователи предложили журналисту сделать еще несколько подобных «шедевров» на злобу дня и предложили свои варианты.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о премиях борцам с коррупцией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер