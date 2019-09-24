Зеленский призвал украинцев сообщать в НАБУ о коррупционерах: в сети ответили забавным стихом

Украина

После того, как президент Зеленский призвал украинцев звонить в НАБУ и сообщать о коррупционерах, в бюро разъяснили главе государства, какие преступления попадают под внимание детективов НАБУ, и предложили организовать универсальную горячую линию для любых сообщений о коррупции. А в сети журналист Михаил Ткач опубликовал забавное стихотворение, почти как у Корнея Чуковского.

«В НАБУ зазвонил телефон.

- Кто говорит?

- Слон.

- Откуда?

- От верблюда.

- Что вам надо?

- Меченого шоколада.

- Для кого?

- Для учителя сына моего.

- Это не наша подследственность!

А потом позвонил

Крокодил

И со слезами просил:

- Мой милый, хороший,

Закупили по завышенной цене калоши,

И для меня, и для жены, и для Тотоши.

- Это не наша подследственность!

А потом позвонили зайчатки:

- Нельзя ли нам не давать взятки?

А потом позвонили мартышки:

- Нам сто долларов сунули в книжку!

И такая дребедень

Целый день:

Динь-ди-лень,

Динь-ди-лень!

То тюлень позвонит, то олень.

Только трубку положили

Звонок!

- Кто говорит?

- Носорог.

- Что такое?

- Беда! Беда!

Бегите скорее сюда!

- В чем дело?

- Спасите!

- Кого?

- Бегемота!

- Жираф отдал под застройку болото…

- Это не наша подследственность!

Ох, нелегкая это работа —

Когда кто-то не знает

подследственность кого-то».



В сети появились восторженные комментарии. Пользователи предложили журналисту сделать еще несколько подобных «шедевров» на злобу дня и предложили свои варианты.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о премиях борцам с коррупцией.

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