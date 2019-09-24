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Зеленский призвал украинцев сообщать в НАБУ о коррупционерах: в сети ответили забавным стихом
После того, как президент Зеленский призвал украинцев звонить в НАБУ и сообщать о коррупционерах, в бюро разъяснили главе государства, какие преступления попадают под внимание детективов НАБУ, и предложили организовать универсальную горячую линию для любых сообщений о коррупции. А в сети журналист Михаил Ткач опубликовал забавное стихотворение, почти как у Корнея Чуковского.
«В НАБУ зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Меченого шоколада.
- Для кого?
- Для учителя сына моего.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Закупили по завышенной цене калоши,
И для меня, и для жены, и для Тотоши.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли нам не давать взятки?
А потом позвонили мартышки:
- Нам сто долларов сунули в книжку!
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.
Только трубку положили
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
- Жираф отдал под застройку болото…
- Это не наша подследственность!
Ох, нелегкая это работа —
Когда кто-то не знает
подследственность кого-то».
В сети появились восторженные комментарии. Пользователи предложили журналисту сделать еще несколько подобных «шедевров» на злобу дня и предложили свои варианты.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о премиях борцам с коррупцией.
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