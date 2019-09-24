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- 12:26 Был лишний: бывший муж украинской певицы объявил о разводе
Был лишний: бывший муж украинской певицы объявил о разводе
Певица Яна Соломко, которой недавно запретили выезд из Украины, теперь официально свободна. Слухи о разводе подтвердил уже бывший муж артистки Олег Солодухов. Он сделал заявление в соцсетях, в котором сообщил, что они с Яной уже год как расстались. Причиной развода мужчина назвал то, что чувствовал себя лишним в шоу-бизнесовой тусовке.
«Как я понимаю, «друзья» перестали быть тайной. ОФИЦИАЛЬНО: во избежание дальнейших вопросов и домыслов, спешу сообщить — мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Яне желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях. Но в этой шоу-бизнесовой движушке я был лишний. Искренне желаю ей быть счастливой. Всем мир!, — написал экс-супруг Соломко. Пост он сопроводил фото Яны с американским исполнителем Джейсоном Деруло.
Снимок с ним есть и на странице певицы в Instagram. Яна нежно поздравила друга с днем рождения. Очевидно, бывший муж ревновал певицу к зарубежному другу.
Сама Яна развод не комментирует. На ее странице в соцсети она публикует фото с концертов и с маленькой дочкой Кирой. О муже Соломко не вспоминает. Хотя ранее она жаловалась на трудности в семье.
«Сложности могут быть в каждой семье, но самое важное, сможем ли мы с вами их пройти, или бросим все на полпути», — писала Яна.
Напомним, Яна Соломко была замужем четыре года. У нее есть 4-летняя дочь Кира. Широкую известность она получила после участия в первом сезоне шоу «Холостяк». До этого пыталась реализовать себя, как певица. Вместе с MamaRika и Надей Дорофеевой пела в группе «GLAM», которая быстро распалась. Также Соломко была участницей группы REAL O и вела шоу «Зважені та щасливі». Яна и сама значительно похудела и теперь может похвастаться стройной фигурой.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что актриса Кристина Асмус подогрела слухи о разводе с Гариком Харламовым, она появляется на мероприятиях без обручального кольца.
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