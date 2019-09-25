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Меган Маркл на диване и вверх ногами: экс-партнер по сериалу опубликовал интересные фото герцогини

Скандальная герцогиня Меган Маркл получила очередной «сюрприз» от своего бывшего коллеги по сериалу «Форс-мажоры» Патрика Джея Адамса, который исполнил роль Майка Росса. Об этом пишет eg. ruсо ссылкой на издание People.

Очевидно, предприимчивый актер решил показать несколько фотографий, которые довольно долго пылились в его личном архиве. Все снимки были сделаны во время работы над телесериалом, а вернее — в перерывах между дублями.

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В те годы Меган Маркл даже не подозревала, что совсем скоро не только за ее поведением, но и даже длиной юбки будет устроена настоящая охота.

В представленной фотоподборке знаменитая герцогиня оказались запечатлена буквально во всех возможных ракурсах, включая позу вверх ногами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Меган Маркл явилась на вечерний прием в старом платье, а в мечеть — с платком на голове и босиком.

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