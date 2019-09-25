- 03:16 Меган Маркл на диване и вверх ногами: экс-партнер по сериалу опубликовал интересные фото герцогини
- 02:49 «Сделали шлюхой в 15 лет»: Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали за 500 долларов
- 01:50 «Чтобы грим не съехал в трусы»: стилист Заворотнюк рассказал о странностях в поведении актрисы перед болезнью
- 01:21 «Собачий кайф»: в украинских школах появилась новая опасная игра с «удушением до смерти»
- 00:55 «Подарок» Зеленскому перед встречей с Трампом: Конгресс США запустил процедуру импичмента президента
- 00:25 Вопреки мнениям «слуг народа»: стратегия на вступление Украины в НАТО остается неизменной
- 24.09 23:51 Украина едва не сотворила мегасенсацию на чемпионате Европы по волейболу
- 24.09 23:50 Болезнь Заворотнюк: известный телеведущий обрушился с критикой на директоров актрисы
- 24.09 23:32 Украина — Сербия: где смотреть онлайн матч четвертьфинала чемпионата Европы по волейболу
- 24.09 23:23 Жуткая трагедия в Днепре: 15-летняя девочка покалечилась, упав в шахту лифта
- 24.09 23:12 Эхо скандала: на таможенников, пропустивших в Польшу бывшую жену Князева, завели дело
- 24.09 22:52 Приходил нотариус, оформляли завещание: в больнице рассказали новости о Заворотнюк
Меган Маркл на диване и вверх ногами: экс-партнер по сериалу опубликовал интересные фото герцогини
Скандальная герцогиня Меган Маркл получила очередной «сюрприз» от своего бывшего коллеги по сериалу «Форс-мажоры» Патрика Джея Адамса, который исполнил роль Майка Росса. Об этом пишет eg. ruсо ссылкой на издание People.
Очевидно, предприимчивый актер решил показать несколько фотографий, которые довольно долго пылились в его личном архиве. Все снимки были сделаны во время работы над телесериалом, а вернее — в перерывах между дублями.
Читайте также_ Эксперт по жестам и лжи четко определил, вышла ли Меган замуж за Гарри по расчету
В те годы Меган Маркл даже не подозревала, что совсем скоро не только за ее поведением, но и даже длиной юбки будет устроена настоящая охота.
В представленной фотоподборке знаменитая герцогиня оказались запечатлена буквально во всех возможных ракурсах, включая позу вверх ногами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Меган Маркл явилась на вечерний прием в старом платье, а в мечеть — с платком на голове и босиком.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»